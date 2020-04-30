Молимся о здоровье Макарии

Тревожная весть – в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса. В числе зараженных COVID-19 наша коллега – насельница Серафимо-Дивеевского монастыря матушка Макария.

Серафимо-Дивеевский монастырь

Матушку Макарию (в миру Наталья Огудина) хорошо знают самарские журналисты. Она – член Союза с 1980 года, много лет проработала в газетах Самарской области, была руководителем областной организации с 1986 по 1989 год. Около 30 лет Макария находится на «издательском послушании» – ведет официальный сайт и социальные сети монастыря, занимается выпуском православного журнала «Дивеевская обитель». В июне 2019 года приезжала в Самару, в Дом журналистов, на творческую встречу с коллегами.

Сегодня, когда вирус каждый день поражает тысячи и тысячи людей, страх охватывает души. Но есть люди, которые с верой в Бога мужественно принимают испытания. К таким людям относится наша Макария.

Дорогая матушка, пусть Господь пошлет тебе силы и выздоровление! Горячо молимся за тебя и верим, что ты снова будешь с нами.

Твои братья и сестра, коллеги по перу Самарского областного отделения Союза журналистов России

Матушка Макария на встрече с самарскими журналистами. 18 июня 2019 г,