Ирина Цветкова поздравила журналистов с Первомаем

Секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова поздравляет членов организации и представителей творческих союзов с Праздником весны и труда.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с 1 Мая!Энтузиасты и созидатели, вы способны свернуть горы! Своё творчество, своё мастерство вы каждодневно посвящаете людям.

Пусть же будут плодотворными ваши труды, и остается безоблачным небо!

Оптимизма вам и настойчивости, свежих сил и крепкого иммунитета!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России