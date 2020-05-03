МФЖ запустила Глобальную платформу ответственной журналистики

В обращении Международной федерации журналистов, в частности, говорится:

Сейчас особенно важно поддержать средства массовой информации, предпринять конкретные усилия по сохранению рабочих мест и оказать помощь наименее защищённым сотрудникам СМИ.

Но, при этом, пора готовиться к будущему, отдавая приоритет ответственной журналистике и соблюдая принципы свободы слова.

Международная федерация журналистов (IFJ), ведущая в мире профессиональная журналистская организация, насчитывающая 600 000 членов в 146 странах, сегодня предлагает смелый глобальный план поддержки наиболее пострадавших СМИ и журналистов и призывает все национальные правительства взять на себя обязательства поддержать ответственную журналистику экономически и политически, что поможет средствам массовой информации выжить.

Источник: СЖР, МФЖ