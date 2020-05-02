СЖР планирует инициировать принятие ООН декларации защиты прав журналистов

Союз журналистов России совместно с руководством Международной федерации журналистов планирует в ближайшее время инициировать принятие декларации защиты прав журналистов на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев накануне Всемирного дня свободы печати, который ежегодно отмечают 3 мая.

«Мы сразу реагируем на все нарушения прав наших журналистов за рубежом, а таких достаточно много бывает. Сейчас уже меньше, уже прекратились случаи с препятствованием работы на Украине. Но достаточно много случаев с препятствованием работы российских СМИ, особенно RT и Sputnik, в Прибалтике, в Западной Европе, в США», — рассказал Соловьев.

Работу над разрешением конфликтных ситуаций СЖР, по словам главы союза, ведет в том числе совместно с управлением по свободе слова ОБСЕ, которое возглавляет Арлем Дезир.

«Мы предлагаем в ближайшее время на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций впервые в истории попытаться провести для принятия декларацию защиты прав журналистов, это совместная наша инициатива с руководством Международной федерации журналистов», — отметил Соловьев.

Источник: СЖР