3 мая — Всемирный день свободы печати

3 мая по всему миру на национальном и местном уровнях пройдут мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати, в том числе в формате онлайн-дискуссий и семинаров. На фоне все более усложняющейся медийной обстановки ЮНЕСКО дает старт глобальной кампании в СМИ и социальных сетях под девизом «Журналистика без страха и предвзятости». Кроме того, с 4 по 6 мая пройдет еще несколько мероприятий: Диалог высокого уровня, вебинары и обсуждения на таких платформах, как Facebook Live, YouTube, и Microsoft teams. Подробности на веб-сайте ЮНЕСКО.

Основные темы этого года:

Безопасность журналистов и работников СМИ — как мужчин, так и женщин.

Независимая и профессиональная журналистика, свободная от политического и коммерческого влияния.

Гендерное равенство в СМИ.

Международная конференция по случаю Всемирного дня свободы печати 2020 года

Проводимая ежегодно с 1993 года конференция является уникальной международной площадкой, на которой журналисты, ученые, представители гражданского общества, национальных органов власти и широкой общественности имеют возможность обсуждать проблемы, касающиеся свободы прессы и безопасности журналистов, и совместно работать над поиском решений.

В связи с пандемией COVID-19 было принято решение отложить Конференцию. Изначально Конференция должна была проходить с 22 по 24 апреля в рамках Всемирного форума в Гааге, Нидерланды. Новые сроки Конференции — 18-20 октября. В этот раз состоятся совместные мероприятия по случаю Всемирного дня свободы печати (3 мая) и Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов (2 ноября).

Подготовка к Конференции шла полным ходом. Было зарегистрировано более 1000 участников и запланировано порядка 60 заседаний. Программа включала в себя первый в мире международный форум юристов, научную конференцию по безопасности журналистов, молодежный фестиваль свободы прессы, а также церемонию награждения Всемирной премией свободы печати ЮНЕСКО/Гильермо Кано и множество других мероприятий. Целый ряд крупнейших мировых агентств СМИ зарегистрировались для участия в работе Конференции в октябре. Организаторы Конференции приглашают всех партнеров последовать их примеру.

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице часто задаваемых вопросов ЮНЕСКО.

История и цель Дня

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати.

В этот день журналисты имеют возможность:

заявить о своей приверженности принципам свободы прессы,

проанализировать положение дел в мире касательно свободы прессы,

принять меры по защите средств массовой информации от попыток ущемить свободу печати,

отдать дань памяти журналистов, погибших при исполнении своего профессионального долга.

Источник: https://www.un.org/ru/observances/press-freedom-day