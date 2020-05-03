Ирина Цветкова: «Пусть слова будут взвешенными, а мысли — свободными!»

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Всемирным днем свободы печати!

Самое ценное, что дает человеку свобода – это чувство собственного достоинства. Самое ценное, что может дать свобода слова и печати – это доверие людей.

Искренне желаю вам всегда быть на стороне правды, чтобы ваши публикации всегда служили переменам к лучшему.

Пусть слова будут взвешенными, а мысли – свободными!

Упорства, настойчивости, уверенности в себе!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.