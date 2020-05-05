Владимир Соловьев: «Часто приходится напоминать, что цензура у нас запрещена Конституцией»

Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России, рассказал, какие меры предпринимаются для защиты журналистов и обеспечения соблюдения права на свободу слова.

Он отметил, что в рамках СЖР работает мониторинговый центр, который каждый день проверяет ситуацию посредством 85 отделений, расположенных по всей стране.

- Нам очень часто приходится напоминать региональным руководителям на местах о том, что цензура у нас запрещена Конституцией, — говорит Владимир Геннадиевич.

Также СЖР выручает журналистов после санкционированных и несанкционированных митингов. Для этого у Союза налажена связь с центральном аппаратом МВД.

Приоритетные задачи на сегодня: помочь журналистам в связи с пандемией COVID-19 и инициировать принятие декларации защиты прав журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.

В 2019 году Союз журналистов России зафиксировал более 200 нарушений прав российских журналистов. Об этом Владимир Соловьев сообщил в преддверии Всемирного дня свободы печати. Нарушения касались задержаний прессы на демонстрациях, в центре внимания было «дело Голунова».

В 2020 году меры, связанные с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции, по словам Владимира Соловьёва, серьезно осложнили работу прессы, работники которой входят в группу риска. «Два журналиста скончались от коронавируса. Больше 100 человек заразились, 500 человек находятся под наблюдением дома», — напомнил он.

Со своей стороны вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь СЖР Тимур Шафир, курирующий международное сотрудничество, сказал ТАСС, что сейчас пресса оказалась лицом к лицу и с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

«Коронавирусная напасть обязательно рано или поздно пойдет на спад, и журналистским организациям, СМИ и их сотрудникам придется иметь дело с тяжелыми экономическими последствиями пандемии, кризисом, который наверняка затронет все отрасли нашей профессии», — считает он.

Говоря о представленном в апреле рейтинге свободы слова от организации «Репортеры без границ», где Россия заняла 149-е место, Шафир отметил, что эта оценка имеет лишь относительную связь с реальным положением дел со свободой слова как в России, так и в ряде других стран.

«Рейтинг — его критерии до сих пор неизвестны, нет понимания, на основании чего производится ранжирование стран, не очень понятна система финансирования организации», — отметил Шафир.

Кроме того, в СЖР недоумевают, как в рейтинге некоторые страны, «в которых огромное количество журналистов гибнет, в которых журналисты сидят по тюрьмам, могут занимать достаточно высокие места и опережать Россию».

«Резюмируя, 149-е место, 150-е или первое — это исключительно дело составителей рейтинга. К реальной ситуации с экономическим, социальным статусом журналиста и безопасностью журналиста, к сожалению, это 149-е место не коррелируется, не имеет однозначно прямого отношения к реальной ситуации», — подчеркнул Шафир.

Источник: СЖР, YouTube-канал СЖР