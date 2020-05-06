6 мая вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры».

Это вновь «толстый», 56-полосный, выпуск газеты под двойным номером – № 8–9.

Предположительная дата выхода следующего выпуска — 21 мая или 4 июня (об этом сообщим дополнительно после 12 мая). Всё будет зависеть от ситуации, связанной с пандемией. Но время для внимательного чтения есть.

Номер – предпраздничный, и, естественно, в нем много материалов, так или иначе связанных с 75-летием Победы: «передовая» статья Виктории ТРИФОНОВОЙ «О самом настоящем», «Тихие голоса войны» Натальи ФЁДОРЫЧЕВОЙ, «История одной семьи» Валентины ВОРОНОВОЙ.

Замечательные аналитические материалы о жизни «запасной» столицы написали Ольга КРИШТАЛЮК («Право на лирику» – о самарском этапе жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича) и Михаил ПЕРЕПЕЛКИН («Осколок ковчега»: писатели в эвакуации в Куйбышеве»).

Светлана ШАТУНОВА рассказывает о выставке плакатов военного времени, которая пока существует в виртуальном пространстве Самарского художественного музея («Родина, встречай героев!»).

Игорь ВОЩИНИН – о вкладе джазовых музыкантов в Победу («Синкопы войны»).

Одна из колонок Александра ЗАВАЛЬНОГО – «Самара в их жизни» – также связана с военной эпохой.

И естественно, в «Афише» «Свежей» – много событий, связанных с памятной датой.

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Естественно, проблемы, вызванные условиями «самоизоляциями», остаются в центре внимания наших авторов: программная статья Сергея ГОЛУБКОВА «Самоизоляция как привычка», беседа Елены ШИШКИНОЙ и Константина ЛИСЕЦКОГО «Как пережить стресс», аналитическая статья Олега ГОРЯИНОВА «От апологии дефицита к поломкам культуры» в рамках «Культурологических штудий», размышления научного обозревателя «Свежей» Германа ДЬЯКОНОВА («Карантамерон. День первый»).

Мы посчитали необходимым опубликовать Обращение председателя Союза театральных деятелей России Александр КАЛЯГИНА в связи с критической ситуации, в которой оказались отечественные коллективы.

«Три примера изоляционной лирики» предлагает нашему вниманию Илья САМОРУКОВ.

Вячеслав СМИРНОВ рассказывает о том, как тольяттинский Молодежный драматический театр вместо того, чтобы давать в эфир технические записи своих старых спектаклей, использует вполне современные технологии общения со зрителями – «Вирусное влечение».

Как всегда глубок, ироничен и самоироничен Вадим РЯБИКОВ в рубрике «Просто о сложном». Его новый текст именуется «Черные лебеди из прекрасного далека, или О некоторых свойствах российского социального габитуса».

И даже на страницах «Памяти Культуры» – эпидемиологическая тематика: Эдуард ДУБМАН об эпидемии на территории Самарского края в первой половине XVIII века с текстом «Один из эпизодов в строительстве Новой Закамской линии».

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Затянувшиеся выходные уже перешли ту заветную черту, когда советуемые психологами разговоры с цветами, шкафами и домашними животными перешли в диалоговую форму, и многие памятные даты за этими диалогами забылись. Газета напоминает о них.

Мы всей редакцией продолжаем отмечать 80-летие Самарской филармонии. В номере — воспоминания Натальи ЭСКИНОЙ «Филармония как модель мира» и текст Людмилы БЕЛЯЕВОЙ «Путь самарского «ОЛИМПА» (двойной юбилей – еще и 75 лет филармоническому лекторию).

50 лет – «вазовской» «копейке» – первому тольяттинскому автомобилю, и о гуманитарном лике ВАЗА мы попросили рассказать Леонида ПАХУТУ, ветерана завода, в течение многих лет руководителя отдела культуры горисполкома («Культурное эхо золотого юбилея»).

За период, обозреваемый газетой, случилось множество профессиональных праздников. Мы выбрали два – Международный день джаза, о нем высказался Игорь ВОЩИНИН («День джаза. Мысли по случаю»), и Международный день музеев. В музей нас поведут Герман ДЬЯКОНОВ («Я поведу тебя в музей…»), Светлана ЖДАНОВА («Мы будем счастливы…») и Зоя КОБОЗЕВА («Музей и Женщина»).

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Сейчас, во время обдумывания бытия, самое время задуматься о людях культуры. усилиями которых прирастала наша земля. Среди них много юбиляров: 90 лет со дня рождения самарского художника Валентина Белоусова (Татьяна ПЕТРОВА – «Три вяза на улице Куйбышева»), 75 лет – графику Юрию Бородачеву (Валентина ЧЕРНОВА – «Вспоминая современника»).

К 130-летию самарского архитектора Петра Щербачева Союз архитекторов учредил конкурс на создание эскизного проекта самарского яхт-клуба («В честь Петра Щербачева»).

а посвящена статья Сергея ГОЛУБКОВА «Знаменитые Соловьевы, или Магнетизм литературного семейства».

Об одном из лучших самарских пейзажистов Тихоне Успенском вспоминает Валерий МОКШТАДТ («5 тюбиков краски достаточно, чтобы творить чудеса!»), об организаторе советского здравоохранения Николае Семашко – Александр ЗАВАЛЬНЫЙ («Самара в их жизни»).

Две публикации о тех, кто недавно ушел от нас. Вячеслав СМИРНОВ – о Викторе Дмитриеве («Тот самый коньяк»), Дмитрий ДЯТЛОВ – о Кшиштофе Пендерецком («Рыцарь Ордена Белого Орла»).

В центре внимания наших авторов и те, кто продолжает активно занимается творчеством.

Художник Алёна Самарцева – герой публикации Елены ШИШКИНОЙ «Роман с тканями»; живописец Александр Баканов, готовящий грандиозную выставку к 150-летию волжской экспедиции Ильи Репина со товарищи, – Валерия МОКШТАДТА («Великие традиции. Далекое и близкое»); балалаечник Дмитрий Бойко – аналитической статьи Дмитрия ДЯТЛОВА «Виртуоз и педагог».

Дифирамбы майским юбилярам – заведующей археологическим отделом Музея Алабина Анне Кочкиной и директору гуманитарно-педагогического факультета Тольяттинского университета Юрию Лившицу – написали Дмитрий СТАШЕНКОВ («Археолог») и Вячеслав СМИРНОВ («Рядышком мальчишка – ну, совсем как я»).

В номере – наши поздравления новым обладателям почетного звания «Заслуженный артист Самарской области», и особенно Алле Виноградовой (Наталья ЭСКИНА – «Зигзаги интуиции»), Анастасии Тетченко (Галина ТОРУНОВА – «Балерина») и Василию Кормишину (Анна ЛУКЬЯНЧИКОВА – «Где Кормишин – там русская душа поет»).

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Культуре места посвящены материалы Армена АРУТЮНОВА «Скульптуры и памятники старой Самары», Анны СИНИЦКОЙ «Лунатики».

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В номере не так много материалов «по свежим стопам», но всё же… О части из них я уже написал. Кроме того, Татьяна ЖУРЧЕВА предлагает рецензию на сериал «Зулейха открывает глаза» («Гора родила мышь»). Людмила ЧЕРНЫХ и Александр ЧИГЛАКОВ рассуждают о библиотечной выставке «Сокские штольни: прошлое и настоящее».

Но наибольшее число событий – в сфере книгоиздательства. Вячеслав СМИРНОВ знакомит с вышедшей в Тольятти книгой «Тот, кто нужен» («Плутовской роман»). Игорь ВОЩИНИН – с новым альбомом фотохудожника Генриха Вайнгартена «Твое созданье я, Создатель!», который он подготовил вместе с Александром Болтянским и Борисом Кожиным («Фотомгновенья в вере и без»). А Ирина САМОРУКОВА – с новой книгой Сергея Лейбграда «Убитое время» («Беженец, застывший на границе»).

В обозреваемом номере необычно много места (для «Свежей») отдано стихам. Кроме текстов Ирины и Ильи Саморуковых – обзорная статья Алёны САМСОНОВОЙ о стихах-«пирожках» – «а где тут руль спросил гагарин…» Это Алёна пробила брешь в редакционной обороне.

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Основную часть номера занимают так называемые «лонгриды». Светлана ВНУКОВА и Татьяна КАЗАРИНА поговорили о развитии отечественных антиутопий («Мечтай осторожнее. Может осуществиться»). Людмила КУЗНЕЦОВА и Дмитрий СТАШЕНКОВ пригласили на «Прогулки в палеолитические времена». Олег БЕЛОВ продолжает знакомить нас с восточной культурой и боевыми искусствами («Боевые искусства и культура. Кто кого?»).

Галина ТОРУНОВА размышляет о проблемах образования («Наивные рассуждения о важном») и актерского мастерства («В антракте»). Екатерина АВЕРЬЯНОВА – о плейбэк-театре и психодраме («Театр на грани терапии»).

Леонид НЕМЦЕВ предложил путешествие по страницам книги Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» («В поисках великого Может Быть»).

На «Факультете ненужных вещей» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА – «Игры с названьями старыми».

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А какой номер без эссе Зои КОБОЗЕВОЙ? На этот раз – «Выйду, выйду!» – о суевериях.

И без наших колумнистов – Татьяны РОМАНОВОЙ («Ирония развития одной дефиниции» и «Комплекс неполноценности»), Натальи ЭСКИНОЙ («Сто лет жизни одной семьи» и «В молочных реках языка») и Германа ДЬЯКОНОВА («Уметь читать» и «Низзя!»)?

Виктор Долоньков, главный редактор издания «Свежая газета. Культура».

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