Поздравление С Днем радио от Ирины Цветковой

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с Днем радио, телевидения и Интернета!

Ровно 125 лет назад русский физик Александр Попов сделал изобретение, положившее начало развитию прогрессивных технологий.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без радио, телевидения и Интернета, успевших стать незаменимыми источниками информации. Именно с их помощью мы получаем самые оперативные сведения. И то, насколько они своевременны и объективны, во многом зависит, коллеги, от вас! Стирая границы и расстояния, вы объединяете людей и позволяете слушателям и телезрителям всегда быть в курсе последних событий. Вместе с вами огромную работу проделывают технические сотрудники и связисты.

Искренне желаю вам профессиональных открытий и ярких эфиров!

Пусть радиоволны наполняют нашу жизнь добром и радостью, создавая атмосферу счастья на всех частотах!

Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.