Ушел из жизни Юрий Изъятский

Ушел из жизни наш коллега – член Союза журналистов России Изъятский Юрий Владимирович.

Изъятский Юрий Владимирович работал журналистом в редакциях изданий «Волжская коммуна», «Самарские известия», был руководителем отдела общественных связей Самарской епархии.

19 мая 2020 года Юрию Владимировичу исполнилось бы 67 лет…

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов глубоко скорбит о кончине Изъятского Юрия Владимировича и приносит свои соболезнования его родным и близким. Светлая память!