Ирина Цветкова: «9 Мая — день нашей общей гордости»

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – день нашей общей гордости, дорогой и выстраданный праздник.

С почтением и глубоким уважением мы отдаем дань памяти всем, кто жертвовал своей жизнью, защищая Родину, кто трудился в тылу, приближая Победу.

Война оставила след и в истории нашего областного Союза журналистов. Вместе с солдатами служили на передовой корреспонденты редакции газеты Приволжского военного округа «Красноармеец». Выпускаемая ими фронтовая газета «Боевой натиск» поднимала дух бойцов. За 4 года войны было выпущено 1000 номеров издания.

С особым чувством вспоминаем земляков — куйбышевских журналистов, не вернувшихся с полей сражений: А.Ананьева, И.Васильчева, С.Волкова, В.Германовича, Л.Кацнельсона, Л.Кормилицина, А.Морозова, В. Муравьева, Н.Парфёнова, С.Шепелева, А.Макарова… Вечная им память!

Мы благодарны фронтовикам, нашим ветеранам за мирное небо над головой, за право жить свободными и счастливыми. Их подвиг служит для нас примером!

Ирина Цветкова,

секретарь Союза журналистов России,

председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.