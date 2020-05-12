Дата Фестиваля «Пресса-2020» будет перенесена

Уважаемые коллеги!

В связи с пандемией срок проведения Фестиваля «Пресса-2020» переносится на конец лета – начало сентября. О конкретной дате сообщим позже.

Следите за информацией на сайте Самарского областного отделения Союза журналистов России http://sjrs.ru/ .

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России.

8(846) 332-68-39

dj179@mail.ru

spress@samtelecom.ru

Напомним, что традиционно Фестиваль прессы на протяжении многих лет проводился в конце мая, в Струковском парке. Организаторы — Самарская областная организация Союза журналистов России (ныне Самарское областное отделение СЖР) и Администрация городского округа Самара.

Ежегодно в Фестивале принимают участие ведущие средства массовой информации города и области – редакции газет, телерадиокомпаний, радиостанций, Интернет СМИ, а также ведомственные, студенческие, национальные издания и школьные СМИ.

Фестиваль пользуется большой популярностью не только среди представителей медиа, но и у горожан. На его открытии в разные годы собиралось от 8 тыс. до 10 тыс. человек. Программа Фестиваля разнообразна, включает выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и театральные викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, работу полевой кухни, выставку ретро-автомобилей и многое другое.

В 2020 году Фестиваль прессы будет 27-м по счету.