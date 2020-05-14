Депутаты собрали пакет для СМИ

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании 12 мая обсудил новый пакет мер поддержки СМИ и издательской отрасли.

Глава комитета Александр Хинштейн назвал меры, предложенные отраслью, о которых комитет будет просить правительство РФ — предполагается, что обращение должны были направить 13 мая. Главной мерой Хинштейн назвал включение теле- и радиовещателей, печатных изданий, рекламных кампаний и книжной индустрии в список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и их освобождение от уплаты налогов и сборов в 2020 году.«На сегодняшний день правительством такого решения не принято. Если усилий одного комитета окажется недостаточными, возможно, нам нужно будет привлечь к этой работе Госдуму в целом»,— заявил он.

О включении отрасли в список наиболее пострадавших не раз просили ее представители, в Минкомсвязи прогнозировали общие потери медиаиндустрии и книжной отрасли в 100 млрд руб. по итогам 2020 года.

Для поддержки издателей комитет предлагает рассмотреть введение моратория на рост цен на бумагу и полиграфические услуги. Также комитет предлагает добавить СМИ в перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ранее газеты и журналы не попали в федеральный перечень, однако региональные власти имели возможность добавлять их в свои перечни. Кроме того, предлагается ряд субсидий для поддержки СМИ, в том числе в адрес Российской телерадиовещательной сети с целью снижения цен на ее услуги.

Александр Хинштейн добавил, что комитет планирует просить правительство о распространении на СМИ «надзорных каникул» до конца 2020 года. В Роскомнадзоре уже говорили о приостановке планового наблюдения за СМИ и телерадиовещанием до конца июня по просьбе Минкомсвязи.

Также планируется включить в пакет мер обнуление платежей за аренду муниципальной и государственной собственности и «банковские каникулы» с введением моратория на погашение процентов и основного долга до конца года. Будет обсуждаться возможная отмена для издателей экологического сбора — ежегодной выплаты производителей товаров, подлежащих переработке. В то же время предлагаемую Минкомсвязью либерализацию рекламного законодательства, в частности разрешение рекламировать в СМИ алкоголь, господин Хинштейн назвал «дискуссионным вопросом».

Самое главное в настоящий момент — включение в перечень особо пострадавших отраслей. СМИ сейчас, за редким исключением, не сокращают штат и продолжают выполнять в полном объеме все функции, не имеют возможности регулировать численность, но и поддержки в этом вопросе пока тоже не имеют»,— отметил глава Союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков.

Важной он называет и идею либерализации рекламного рынка, которая помогла бы медиакомпаниям «привлекать средства собственными силами без обращения за дополнительной поддержкой к государству». «Можно ввести послабления для рецептурных препаратов, табака, алкоголя с ограниченным сроком действия, на два-три года с последующим возвращением ограничений по мере стабилизации ситуации в отрасли»,— предлагает господин Новиков.

По оценке Минкомсвязи, по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25–30%, то есть сегмент потеряет 40–50 млрд руб. доходов. На радио министерство ожидает падение рекламных бюджетов больше чем наполовину, или на 8 млрд руб. В ряде регионов реклама на местном радио уже упала на 80–90%, говорил замминистра связи Алексей Волин. Также он прогнозирует падение рекламы в печати вдвое с потерей 7 млрд руб., на сайтах СМИ — на треть или четверть с потерей 3–4 млрд руб. В рознице, по оценке Минкомсвязи, продажи прессы могут сократиться на 10 млрд руб., то есть примерно на четверть, доходы от подписки по итогам года упадут на 4 млрд руб. Книжная отрасль, по словам господина Волина, из-за закрытых магазинов теряет около 1,5 млрд руб. ежемесячно.