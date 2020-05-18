Как работали полевые типографии?

Во время Великой Отечественной на военные рельсы была поставлена вся промышленность СССР. С риском для жизни работали и полиграфисты. О работе передвижных войсковых и партизанских типографий наша следующая фотоподборка.

Интересные факты истории мы нашли в статье «Полевые типографии» (автор — Василий Переплетов):

«В годы войны полиграфисты вместе со всеми трудились для Победы в самых жёстких условиях. Действовали и московские типографии зимой 1941-42 г.г., и ленинградские во время блокады. Некоторые предприятия были эвакуированы в глубокий тыл и работали там. Причём печатали не только листовки и газеты, но и учебники, и художественную литературу, и красочные открытки с плакатами, и фантики для конфет — в общем, всю необходимую печатную продукцию, но с поправкой на военное время.

Многие полиграфисты ушли на фронт, и к печатным станкам и наборным кассам встали женщины и подростки. Но и на фронте, в войсковых типографиях тоже требовались опытные специалисты; впрочем, за нехваткой таковых печатное дело осваивали прямо на месте. В таких мобильных печатнях выпускались, в основном, газеты, инструкции для бойцов, агитационные листовки — всё самое насущное, злободневное, требующее мобильности и оперативности.

Каждую из этих фотографий можно рассматривать подолгу, всматриваясь в лица, приглядываясь к деталям. И читать скупые подписи — если они сохранились в архивах».

Источник: типография Еврографика

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