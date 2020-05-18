Свидетели Победы

Как работали полевые типографии?

Во время Великой Отечественной на военные рельсы была поставлена вся промышленность СССР. С риском для жизни работали и полиграфисты. О работе передвижных войсковых и партизанских типографий наша следующая фотоподборка. 

Интересные факты истории мы нашли в статье «Полевые типографии» (автор — Василий Переплетов):

«В годы войны полиграфисты вместе со всеми трудились для Победы в самых жёстких условиях. Действовали и московские типографии зимой 1941-42 г.г., и ленинградские во время блокады. Некоторые предприятия были эвакуированы в глубокий тыл и работали там. Причём печатали не только листовки и газеты, но и учебники, и художественную литературу, и красочные открытки с плакатами, и фантики для конфет — в общем, всю необходимую печатную продукцию, но с поправкой на военное время.

Многие полиграфисты ушли на фронт, и к печатным станкам и наборным кассам встали женщины и подростки. Но и на фронте, в войсковых типографиях тоже требовались опытные специалисты; впрочем, за нехваткой таковых печатное дело осваивали прямо на месте. В таких мобильных печатнях выпускались, в основном, газеты, инструкции для бойцов, агитационные листовки — всё самое насущное, злободневное, требующее мобильности и оперативности.

Каждую из этих фотографий можно рассматривать подолгу, всматриваясь в лица, приглядываясь к деталям. И читать скупые подписи — если они сохранились в архивах».

Источник: типография Еврографика

Работники типографии армейской газеты «Защитник Родины» за выпуском очередного номера в полевых условиях. Южный фронт, июль 1941 г. Автор фотографии: Зельма
Работники типографии армейской газеты «Защитник Родины» за выпуском очередного номера в полевых условиях. Южный фронт, июль 1941 г.
Автор фотографии: Зельма
Сотрудники полевой типографии за работой. Действующая армия, 1941 г. Автор фотографии: Струнников
Наборщики газеты гвардии рядовые Е. Белкова, М. Замараева, метранпажи гвардии сержант А. Торопов и К. Брызгалова за работой в наборном цехе типографии в полевых условиях. Действующая армия, 1945 г. Автор фотографии: Инсаров М.
Наборщики газеты гвардии рядовые Е. Белкова, М. Замараева, метранпажи гвардии сержант А. Торопов и К. Брызгалова за работой в наборном цехе типографии в полевых условиях. Действующая армия, 1945 г.
Автор фотографии: Инсаров М.
Редакция типографии газеты «Партизанская правда». На переднем плане редактор газеты Н.П. Коротков, печатник И.А. Мосин, представитель Орловского обкома ВКП(б) Н.Н. Алешинский. На заднем плане – наборщица Н. Хмеличенкова. Поселок Гуры Трубчевского района Орловской области, 1942 г. Автор фотографии: Вейнирович И.
Редакция типографии газеты «Партизанская правда». На переднем плане редактор газеты Н.П. Коротков, печатник И.А. Мосин, представитель Орловского обкома ВКП(б) Н.Н. Алешинский. На заднем плане – наборщица Н. Хмеличенкова. Поселок Гуры Трубчевского района Орловской области, 1942 г.
Автор фотографии: Вейнирович И.
Наборщики красноармейской газеты «Защитник Родины» А. Балтин и И. Щербаков за работой в походных условиях. Ленинградский фронт, 1944 г. Автор фотографии: Чертов
Наборщики красноармейской газеты «Защитник Родины» А. Балтин и И. Щербаков за работой в походных условиях. Ленинградский фронт, 1944 г.
Автор фотографии: Чертов
Выпуск армейской газеты «Сын Родины». 3-й Белорусский фронт, 1945 г. Автор фотографии: Максимов
Выпуск армейской газеты «Сын Родины». 3-й Белорусский фронт, 1945 г.
Автор фотографии: Максимов
Партизанская типография, 1942г.
Партизанская типография, 1942г.
Партизанская типография, предположительно Брянские леса.
Партизанская типография, предположительно Брянские леса.

 

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С уважением,

Елена Абкина  (руководитель пресс-службы СООСЖР),

Мария Гуркина (пресс-секретарь СООСЖР).