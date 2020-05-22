Сила искусства в истерическое время

Стартовал общероссийский журналистский проект «Адаптация», организованный Союзом журналистов России по инициативе регионального отделения в Санкт-Петербурге. Первой публикацией проекта стало интервью академика РАН директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

По мнению Михаила Борисовича, человечество, несмотря на весь размах современных технологий и кажущееся могущество, оказалось не готово к такой чрезвычайной ситуации, как появление нового вируса. И выяснилось, что ничего лучше тех приемов, которые применялись столетия назад, не придумано.

Почему так получилось? «Думаю, потому, что слишком возгордились. Катастрофически обострились отношения человека и природы. Экологическая катастрофа, изменение климата, разрушение природных зон… Человек решил, что может делать все, что хочет, и у него готов ответ на все вопросы. На самом деле это не так… Обычное дело: свобода одних кончается там, где начинается свобода других. Некий кризис потребительского общества заложен в этом конфликте. Природа решила нас проверить».

Есть и другая сторона вопроса: в целом мы оказались не готовы. «Нынешняя ситуация — сложная. Непонятно, где враг, что за вирус, что с ним делать. Пытаемся что-то решить «методом тыка», — отметил Пиотровский.

По мнению Михаила Борисовича, когда нынешняя пандемия кончится (а это время, безусловно, наступит, иначе и быть не может), мир уже не будет прежним. «В будущее перейдет наступившее торжество виртуальности. И бесконтактное общение люди захотят продолжать. Сохранится триумф интернета профессионального и любительского, где все говорят, что хотят – и сегодня еще больше, чем обычно».

В будущем, как считает Михаил Пиотровский, придется сочетать то, что наработано за «карантинные» месяцы, с тем, что было раньше. Искать динамичную схему, а не просто ждать, как изменится мир, и наблюдать, что получится.

Например, что касается Эрмитажа, в новых условиях придется думать, может ли он себе позволить пускать треть посетителей бесплатно. «Люди это называют льготой. Это не льгота, а подарок, деньги, вынутые из кармана музея. Эрмитаж — единственный музей в России, в который пенсионеры ходят бесплатно. Это большая финансовая нагрузка», — отмечает директор Эрмитажа.

Казалось бы, пандемия показала чрезвычайную уязвимость мира без границ. «Но открытость миру — благо, в этом смысл существования человечества. Когда люди обмениваются духовными ценностями, эти ценности становятся общими. Культурная часть глобализации — великое достижение», — уверен Михаил Пиотровский.

По мнению директора Эрмитажа, в глобализации есть плюсы и минусы. Надо непременно сохранить ее культурную составляющую. Надо, чтобы культура оставалась всеобщим достоянием, несмотря на границы, конфликты, болезни, сохранить «культурный шенген» и зеленые коридоры.

«Карантинный режим» показал и то, что никакая виртуальность не в силах заменить реальных впечатлений. В культурной жизни исключительно важны ритуалы.

«Сейчас время истерическое, оно таким будет и дальше, — считает Михаил Борисович. - Люди находятся в жутком психологическом состоянии…». И тут у культуры – важнейшая роль: «Искусство способно действовать даже тогда, когда сидишь дома в тапочках. В нем есть терапевтическая сила, способность «выпрямлять человека», успокаивать, помогать переживать неурядицы. Не просто — взглянул на «Мадонну Бенуа» Леонардо и стало хорошо. Но если смотрел много, сама идея Мадонны с младенцем помогает и успокаивает».

«Мир сложен, — резюмирует Пиотровский. - Он не может жить без людей, имеющих опыт и, что не менее важно, стабильность в головах. В окружающем мире стабильность исчезает все больше и больше».

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Источник: СЖР, Санкт-Петербургские ведомости