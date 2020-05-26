Ушла из жизни Дроздова Эльвира — ветеран журналистики

После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега – Дроздова Эьвира Сергеевна.

Дроздова Эьвира Сергеевна (11.05.1938 – 28.04.2020 г) начала работать в СМИ в 1964 году, в 26 лет. Являлась членом Союза журналистов России. Была лауреатом областных премий Союза журналистов.

11 мая 2020 года Эльвире Сер исполнилось бы 82 года.

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов глубоко скорбит о кончине Дроздовой Эльвиры Сергеевны и приносит свои соболезнования родным и близким.

На снимке — Эльвира Дроздова в молодые годы. Фото с учетной карточки, из архива СООСЖР.