УФАС ПРОВЕДЁТ СЕМИНАР И РАССКАЖЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДАХ

10 июня 2020 г. Самарский УФАС России совместно с Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ проведет для представителей СМИ обучающий семинар. В режиме онлайн будут обсуждаться следующие темы: «Пресечение рекламы нелегальных услуг на финансовом рынке. Требования законодательства РФ к рекламе финансовых услуг».

Спикеры расскажут о признаках недобросовестных участников финансового рынка и о финансовых пирамидах, разъяснят нормы законодательства о рекламе, в частности, требования к рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Вступительное слово управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Мясниковой Марины Геннадьевны.

«Пресечение рекламы нелегальных услуг на финансовом рынке: практика работы Банка России».

Выступающий – Котина Екатерина Александровна, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Волго-Вятского главного управления Банка России.

«Требования действующего законодательства к рекламе финансовых услуг. Наиболее распространенные виды таких нарушений по итогам деятельности Самарского УФ АС России за 2019 год»

Выступающие: начальник отдела контроля рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Корцова Елена Владимировна, специалист отдела контроля рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Логинов Кирилл Сергеевич.

Ответы на вопросы представителей СМИ.

Приглашаем руководителей СМИ, редакторов и специалистов рекламных отделов принять участие в обучающем семинаре!

Семинар состоится 10 июня 2020 г. в режиме онлайн. Начало в 11.00.

Для участия необходимо прислать заявку на электронный адрес: spress@samtelecom.ru с пометкой «Семинар УФАС», указав Ф.И.О. участника, название СМИ, тел. контакта участника, обязательно электронный адрес.

В ответ будет прислана ссылка для регистрации.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России

8(846) 332-68-39