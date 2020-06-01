УФАС ПРОВЕДЁТ СЕМИНАР И РАССКАЖЕТ О ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДАХ

10 июня 2020 г. Самарский УФАС России совместно с Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ проведет для представителей СМИ обучающий семинар. В режиме онлайн будут обсуждаться следующие темы: «Пресечение рекламы нелегальных услуг на финансовом рынке. Требования законодательства РФ к рекламе финансовых услуг».
Спикеры расскажут о признаках недобросовестных участников финансового рынка и о финансовых пирамидах, разъяснят нормы законодательства о рекламе, в частности, требования к рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
- Вступительное слово управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Мясниковой Марины Геннадьевны.
- «Пресечение рекламы нелегальных услуг на финансовом рынке: практика работы Банка России».
Выступающий – Котина Екатерина Александровна, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Волго-Вятского главного управления Банка России.
- «Требования действующего законодательства к рекламе финансовых услуг. Наиболее распространенные виды таких нарушений по итогам деятельности Самарского УФ АС России за 2019 год»
Выступающие: начальник отдела контроля рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Корцова Елена Владимировна, специалист отдела контроля рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Логинов Кирилл Сергеевич.
- Ответы на вопросы представителей СМИ.
Приглашаем руководителей СМИ, редакторов и специалистов рекламных отделов принять участие в обучающем семинаре!
Семинар состоится 10 июня 2020 г. в режиме онлайн. Начало в 11.00.
Для участия необходимо прислать заявку на электронный адрес: spress@samtelecom.ru с пометкой «Семинар УФАС», указав Ф.И.О. участника, название СМИ, тел. контакта участника, обязательно электронный адрес.
В ответ будет прислана ссылка для регистрации.
Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России
8(846) 332-68-39