Глава Республики Татарстан наградил Рифата Сабитова медалью «100 лет образования ТАССР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем генерального директора — руководителем регионального департамента ВГТРК Рифатом Сабитовым.

Стороны обсудили сотрудничество республики с крупнейшим медиахолдингом страны.

Глава Республики Татарстан отметил особую роль Рифата Сабитова в развитии регионального вещания и наградил заместителя генерального директора ВГТРК медалью «100 лет образования ТАССР».

Медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» награждаются граждане, внесшие существенный вклад в развитие государственности Республики Татарстан, укрепление ее социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и преумножение культурно-духовного наследия, имеющие заслуги в профессиональной и общественной деятельности, способствующие повышению авторитета Республики Татарстан.

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляет Рифата Абдулвагаповича с почетной наградой и желает ему новых творческих свершений и крепкого здоровья.