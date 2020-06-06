Самарские журналисты провели флешмоб, посвященный Дню России и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Инициатором акции выступило Самарское областное отделение Союза журналистов России (СООСЖР).

Фотосессия прошла накануне праздников в Пушкинском сквере возле здания Самарского академического театра драмы им. М. Горького.

На фоне памятника поэту журналисты развернули российский триколор и флаг Самарского отделения Союза журналистов. Как напутствие «братьям по перу» прозвучали строки великого классика:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Хрестоматийная цитата из стихотворения «К Чаадаеву», которую все хорошо знают из уроков по литературе, выбрана неслучайно — в ней отражена тема служения Родине. То, что волновало передовые умы 200 лет назад, волнует и наших современников.

К флешмобу самарских журналистов присоединились актеры Самарского театра драмы – заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Олег Белов и артист Владимир Сухов.

Союз журналистов и союз актеров объединились и сделали общую фотографию. Зарядивший летний дождь только прибавил романтики и поэтичности происходящему.

«Друзья мои, прекрасен наш союз!»

В кадре (слева направо) в 1-м ряду: заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Олег Белов, директор журнала «Первый» Олег Лукьянов, главный редактор Самарского филиала ИД «Комсомольская правда» Айна Утибаева.

Во 2-м ряду: журналист, секретарь Самарского театра драмы Елена Ерофеева, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России Елена Абкина, пресс-секретарь СООСЖР Мария Гуркина, главный редактор журнала «Самара и Губерния» Юлия Галочкина, актер Самарского академического театра драмы им. М. Горького Владимир Сухов.

Акция самарских журналистов станет частью общего флешмоба, который готовит Союз журналистов России.

Автор фото­ – Юрий Стрелец (председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КомерсантЪ»).

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