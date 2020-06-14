Вебинар УФАС: как распознать рекламы финансовых мошенников?

10 июня прошел вебинар по вопросам предупреждения выпусков рекламы нелегальных финансовых услуг. Организаторы — УФАС по Самарской области и Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России. Информационным партнером выступил областной Союз журналистов.

Участникам рассказали о наиболее распространенных видах мошенничества на финансовом рынке, а также на конкретных примерах показали, как отличить незаконные схемы от деятельности законопослушных организаций и по каким признакам можно узнать рекламу нелегалов. Организаторы встречи отметили важность работы в этом направлении, поскольку ненадлежащая реклама вводит в заблуждение потребителей финансовых услуг.

«Проблема нелегальной деятельности на финансовом рынке тесно связана с вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг, — отметила управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. — В результате уловок мошенников люди теряют свои денежные накопления. Таким образом, мошенники составляют нездоровую конкуренцию добросовестным участникам рынка, подрывая доверие людей к финансовой отрасли в целом».

Специалисты отдела контроля рекламного законодательства Самарского УФАС России Елена Корцова и Кирилл Логинов рассказали о практике противодействия нелегальной финансовой деятельности, о выявляемых в СМИ нарушениях законодательства о рекламе за период 2019г. по текущий период 2020г.

В семинаре приняли участие как ведущие общеобластные СМИ, так и издания муниципальных районов. В завершение семинара представители СМИ смогли задать интересующие их вопросы и получить необходимые разъяснения.