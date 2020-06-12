Самарские журналисты поддержали флешмоб СЖР ко Дню России

Союз журналистов России запустил флешмоб, посвященный Дню России. Журналисты из разных регионов страны поддержали идею. Не осталась в стороне и Самарская область.

Представители различных региональных СМИ и пресс-служб собрались в сквере им. А. С. Пушкина и сделали памятные фото на фоне флага России. Девизом флешмоба для самарских журналистов стали знаменитые строки поэта:

«Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, Отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

Фотографии участников флешмоба из других регионов можно посмотреть по ссылке.