Вышел в свет июньский номер «Свежей газеты. Культуры»

18 июня вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№12. Июнь 2020 г.).

Очередной номер получился еще более ностальгический, чем обычно. Его каркас составляют материалы о трех талантливых людях, так и не сумевших вписаться в эту нашу подлую жизнь.

Разная мера таланта (если у таланта есть мера), разная степень известности. Одинаковы, пожалуй, теплота, с которой вспоминают о них современники, и добро, которые они принесли.

Людмила БЕЛЯЕВА пишет о Геннадии Проваторове («Проверено собственной судьбой»), в течение десятилетия возглавлявшем симфонический оркестр Куйбышевской филармонии. Это очередная публикация к ее 80-летию.

Эрна СЭТ и Юлия ХОВАНСКАЯ подготовили к публикации материалы о недавно ушедшем от нас дирижере-хормейстере Рудольфе Шейнине («Рудольф Шейнин: «Мир живет по законам Музыки»)

Вячеслав СМИРНОВ вспоминает о тольяттинском барде и культуртрегере Евгении Калашникове («Бард-бомж»).

И даже юбилейные интервью актрисы СамАрта Любови Долгих (Екатерина АВЕРЬЯНОВА, «Любовь Долгих: «Театр для меня – как дом») и актера театра «Самарская площадь» Геннадия Муштакова (Елена ШИШКИНА, «Геннадий Муштаков: «Театр не умрет, а то, что происходит, – просто этап его бесконечной жизни») содержат изрядную долю горечи.

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О том, каковы перспективы развития отечественного театра рассуждает председатель СТД России Александр Калягин в интервью «Театр времен пандемии. Куда вернутся актеры и зрители?»

А пока ясно, как будут выходить из карантина библиотеки («Библиотеки возобновляют обслуживание читателей офлайн») и концертные организации («А концертные залы?»)

Но и в настоящее время что-то всё-таки происходит. Немного, но… Светлана ШАТУНОВА побывала в студии Андрея Березина на его совместной с Мариной Никоновой выставке («Журфикс в скворьечнике»). Елена БОГАТЫРЕВА поговорила с Нелей Коржовой о том, что уже происходит в галерее «Новое пространство» («Новое пространство искусства»). А Анатолий Праудин набирает учебную группу в СГИК («Новый театральный курс»).

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Однако, настоящее время в большей степени располагает к размышлениям, нежели к действию. Всемирный день гуманизма, который мы готовимся отметить 21 июня, стал повод к статье Светланы ЖДАНОВОЙ «Остановитесь в беге!».

Светлана ВНУКОВА продолжила свои беседы с доктором философских наук Сергеем Лишаевым, на этот раз тема – «Фотография в экзистенциальном измерении».

Олег ГОРЯИНОВ соединил две своих ипостаси в тексте «Философ для кинематографиста – (не)возможная связь». А Илья САМОРУКОВ решил заняться «Критикой трансляций».

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А еще больше, чем в карантин тянет предаться воспоминаниям о родном крае. И «Свежая» не отстает от сих вполне себе высоких потребностей читателей. Мы публикуем исследование Армена АРУТЮНОВА «Бельгийские рабочие на самарской почте» о наследии бельгийского скульптора и живописца Константина Менье на волжских просторах.

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН напоминает нам о судьбе Якова Тейтеля («Веселый праведник на фоне города, преданного кем-то анафеме»).

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ продолжает свою энциклопедию «Самара в их жизни» очерком о командарме Иване Федько.

Валерий МОКШТАДТ знакомит с волонтерским движением рубежа «тех веков» «Белый цветок» и напоминает о том, как самарцы встретили писателя Аркадия Аверченко. А Галина ТОРУНОВА рассказывает историю о БОРЗе (так называют Бюро организации зрителя в театрах и концертных организациях).

И конечно эссе Зои КОБОЗЕВОЙ «Русальный июнь» на основе «Сказок Самарского края».

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Любителям музыки адресовано эссе Ольги КРИШТАЛЮК Es muss sein! Это продолжение публикации о струнных квартетах. На этот раз речь пойдет о музыке XIX века.

Игорь ВОЩИНИН рассказывает об истории джазовой грамзаписи, в которой нашлось место и самарским страницам («Под шип винила»).

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Леонид НЕМЦЕВ размышляет о «Леопарде» – шедевре Лукино Висконти и романе Томази ди Лампедузы («Все пятна «Леопарда»).

Сергей ГОЛУБКОВ обращается к не теряющей актуальности повести Михаила Салтыкова-Щедрина «История годного города» («Любовь и ненависть как две стороны одной медали»), а Анна СИНИЦКАЯ – к «Хроникам Нарнии» Клайва Льюиса («Еще раз о Платоне и эльфах»).

Татьяна РОМАНОВА посвятила июньскую колонку «О языке» «Метафорам холода».

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Наш научный обозреватель Герман ДЬЯКОНОВ всё в большей степени переквалифицируется в литературно-научного. В обозреваемом номере – его эссе «Три осла» (Апулеевский, разумеется, Луциевский и Маккиавелиевский), колонка «Саня Чат, блогер» и прямо-таки переполненный оптимизмом текст «Климат у нас хороший, только погода плохая».

«Что же делать?» – вправе спросить вы. «Смотреть кино» вместе с Олегом ГОРЯИНОВЫМ, «Слушать музыку» вместе с Дмитрием ДЯТЛОВЫМ, «Читать книги» с «Книжной полки».

Вот как-то так.

Полную версию газеты можно посмотреть в разделе «Архив» в архиве: https://yadi.sk/i/9cLWD6Gxi0Q4XQ

Автор текста — Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры

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