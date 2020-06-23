СЖР отправил в Минкомсвязь список СМИ, не получивших поддержку

Союз журналистов России отправил в Минкомсвязь список из 660 СМИ, которые не получили помощь после включения отрасли в перечень пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил агентству «РИА новости» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Ранее Владимир Соловьёв сообщил, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ) обратится к правительству с просьбой оказывать поддержку всем СМИ вне зависимости от официального классификатора вида их экономической деятельности — ОКВЭДа.

«Мы сегодня отправили в министерство цифрового развития список из наименований 660 средств массовой информации, мы их собирали целую неделю. Все наши региональные отделения работали, нам коллеги присылали, мы это все обобщили в большую таблицу, которую разработали совместно с НАТ, и сегодня отправили в министерство», — рассказал Соловьёв.

НАТ, в свою очередь, на официальной странице в Facebook сообщила, что сегодня передала в Минкомсвязь список телерадиокомпаний, не получивших поддержку после включения СМИ в реестр пострадавших отраслей.

«Всего в таблице 152 юридических лица, учредителя СМИ, с указанием причин отказа или возможности в получении поддержки», — говорится в сообщении НАТ.

Самарское областное отделение Союзу журналистов России также приняло участие в сборе информации о СМИ, не получивших поддержку. На запрос областного Союза ответили 14 региональных и муниципальных медиа. Полученные данные были отправлены во Всероссийскую общественную организацию «Союз журналистов России» и учитывались при составлении общего списка.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесены печатание газеты.

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