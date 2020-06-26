Опровергнуты заявления об ограничениях для СМИ на голосовании по Конституции

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) опровергла появившуюся в СМИ информацию об ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Заявление размещено на сайте ассоциации.

В опровержении говорится, что подобные заявления являются юридически безграмотными и заведомо ложными.

«В новой редакции Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пунктами 3.3 и 3.4 закреплено право представителей СМИ в дни голосования находиться в помещении для голосования, присутствовать при выездном голосовании, производить фото- и видеосъемку. Представители средств массовой информации вправе присутствовать при подсчете голосов и установлении итогов голосования, при этом им должен быть обеспечен полный обзор действий членов комиссии», — уточняет НОМ.

В ассоциации отметили, что эта информация могла быть распространена сознательно, чтобы ввести в заблуждение людей, исказить содержание принятых решений, а также подорвать доверие в глазах граждан. «Подобные действия по искажению фактов и вбросу фейковых новостей являются непорядочными, циничными и недопустимыми», — заключили эксперты, подписавшиеся под заявлением.

Ранее сообщения СМИ об ограничении прав журналистов опроверг зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. По его словам, представители СМИ имеют допуск в любую избирательную комиссию или участок.

Информацию о том, что ЦИК обновил документы о порядке общероссийского голосования, исключив из них норму о присутствии журналистов при подсчете бюллетеней, опубликовало издание «Открытые медиа».

Источники:

https://ruj.ru/news/oprovergnuty-zayavleniya-ob-ogranicheniyakh-dlya-smi-na-golosovanii-po-konstitutsii-12588

LENTA.RU