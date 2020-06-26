Айна Утибаева: «СМИ сейчас в такой гонке, что людей не видно»

Ежегодно, в конце мая, в Самаре Союз журналистов проводил в Струковском парке «День прессы». В этом году из-за угрозы коронавирусной инфекции праздник перенесли. Чтобы сохранить майскую традицию, «Парк Гагарина» продолжает разговор с коллегами о насущном. Какая она, современная журналистика в Самаре? Отвечает член Союза журналистов России Айна Утибаева, главный редактор «Комсомольская правда – Самара» .



– Айна, как вы пришли в журналистику?

– Стать журналистом мечтала с детства. В школе писала сочинения и выпускала стенгазету. Была в классе за это ответственной. Хотела поступать на журфак, но в семье была династия учителей. Я должна была закончить пед, потому что эта профессия «всегда будет востребована», как говорила моя мама. Педагогика мне тоже нравилась. Я росла в многодетной семье, так что не противилась и поступила в педагогический колледж. Там тоже делали газету.

После колледжа работала учителем русского языка и литературы. Параллельно писала в «районку» — газету «Маяк» Ташлинского района (это в оренбургских степях, на границе с Казахстаном). Заочно училась в университете. Потом принесла в Бузулуке в газету «Вести от Партнера» свои заметки, и мне предложили там работу. Вот тогда я оставила сельскую школу и переехала в городок, где тогда населения было около 80 тысяч человек. Мне повезло. В 2005 году попала в школу журналистики от фонда «Евразия», которая собирала журналистов из небольших городов и обучала их. Очень хороший опыт. Познакомилась там со многими коллегами, с которыми до сих пор общаюсь. Вот один из участников воркшопа Женя Зиновьев сейчас звезда — обложки его газеты «Ревдинский рабочий» вся страна обсуждает. А я помню, как мы под Новосибирском выпускали номер «Бердского курьера».

– Долгий путь. А как оказались в «Комсомолке»?

– В 2011 году я переехала по семейным обстоятельствам в Оренбург. Наткнулась на объявление, что в газету нужен копирайтер, писать рекламные тексты. Проработала меньше года, а когда редактор ушла в декрет, мне предложили ее заменить. Спустя год такая же ситуация произошла в Самаре и московское начальство предложило мне работу замредактора тут. Волга меня пленила, поэтому, недолго раздумывая, переехала.

«Волга меня пленила, поэтому, недолго раздумывая, переехала»

– А опыт, полученный в профессии, пригодился в жизни?

– Я бы сказала, что и жизненный опыт помогает в профессии, и профессиональный опыт помогает в жизни. Мне пригодилась учительская практика. У нас в «Комсомолке» коллектив молодежный, подвижный, амбициозный. Чтобы собрать всех в кучу и вдохновить, применяю педагогические приемчики — хвалить вовремя, не ругать при всех, составлять личные планы роста и так далее. Я по молодости работала вожатой в лагерях — это драйв, веселье, конкурсы и соревнования между отрядами. То, что я сейчас делаю, воспринимаю как некое продолжение вожатской жизни. Мы с тем же драйвом с коллегами соревнуемся — кто первый раскопает эксклюзив, кто лучше его сделает и т.д.

В журналистике я научилась задавать вопросы, кому бы то ни было, открывать двери, которые закрываются и добиваться справедливости, что в жизни пригождается. Ты знаешь свои права, не боишься о них заявлять и помогаешь своим близким в этом.

– Сформулируйте — что такое журналистика?

– Это моя жизнь. Образ мыслей, стиль жизни, характер. У нас в «КП» есть такое выражение — «комсомолка на всю голову».

– Как определить «на всю голову» или нет?

– Таких сразу видно – они быстро вливаются в коллектив, живут работой, не делят время на рабочее и нерабочее. Внутри нашей системы есть соревновательный элемент с другими филиалами — «Смотрите, в Иркутске сделали это, а мы что не можем? Давайте им покажем!». Это мотивирует и помогает настроить людей на нужный лад.

– Что сейчас происходит с самарской журналистикой?

– А что с ней происходит? Она есть, пусть и не в том виде, в каком хотелось бы… Со сменой руководства в правительственных газетах жду оживления на самарском медиарынке. Даже в наших нынешних условиях есть люди, которые профессионально исполняют свой долг — пишут расследования, кусают власть, умеют хорошо и доступно рассказать то, что людям необходимо знать. В самых консервативных СМИ есть люди, которые хорошо делают свое дело в рамках своей редакционной политики.

Мы со многими СМИ региона в партнерских отношениях, стараемся взаимоцитироваться, помогать с контактами героев. Но бывают и сюрпризы, когда кто-то оказывается нечестным. Это печалит. Хотелось бы больше журналистской солидарности.

Сейчас мы все в условиях интернет-гонки. Есть честные издания, которые следят за новостями, находят подтверждения фактам, комментарии собирают, объясняют людям, почему это важная информация. А есть те, кто вылезает на дурацких фейках, а бездушные роботы «Яндекс.Новостей» выдают их в топы. И вот хорошие профессионально написанные, нужные людям материалы где-то в недрах сайтов, а в топах бессмысленные новости типа «на свадьбе невесту сглазили»…

«В журналистике я научилась задавать вопросы, кому бы то ни было, открывать двери, которые закрываются и добиваться справедливости»

– Есть рецепт, как прекратить интернет-гонку?

– Не прекратится она. Мы же все боремся сейчас за читателя, за трафик. Другое дело, что правила игры должны быть едиными. Но это утопия, наверное. Порой владельцы агрегаторов сами не могут объяснить, почему их алгоритмы не работают.

Но если у СМИ есть своя аудитория, как модно говорить «комьюнити», то и трафик будет всегда. Мне кажется, люди охотнее читают материалы привычных, любимых авторов. Хотелось бы, чтобы в Самаре стало больше таких журналистов, за которыми идут, кого узнают и чье мнение ценят. А у нас многие новости даже не подписывают. Я считаю, что журналист должен работать на свое имя, если он хочет оставаться в профессии, создавать свою аудиторию. Я рада, что у нас в редакции есть такие люди. Кто-то работает с момента основания, как наши руководитель пресс-центра Анжелика Потеряхина, бильд-редактор Ольга Скосырева. Кто-то вырос у нас, в «Комсомолке», например заместитель по сайту Ольга Афанасьева, которая из корреспондента классным веб-аналитиком стала и пишет много. Некоторых мы звали к нам, чтобы их аудиторию получить — Антон Черепок, например. Ольга Новикова вернулась в «КП», а за ней и ее читатели. Саша Будаева, которая пишет социалку, Миша Горюнов, у которого классные криминальные расследования, дотошный новостной редактор Настя Филатова. Фотографа Светлану Маковееву ценят не только в Самаре, она победительница и всероссийских, и мировых конкурсов. Сейчас вот надежда на спортотдел, так как у нас комментатор молодежки «Крыльев» работает Влад Кирсанов и Дима Кривенцов трансляции федерального уровня ведет на сайте.

«Комсомолки на всю голову»: Светлана Маковеева, Айна Утибаева, Маша Шестерикова и примкнувший к ним Антон Черепок

Личной харизмой рынок брать надо, я считаю. По крайней мере у нас, в системе «КП», точно надо быть ярким, чтоб успеха добиться. Вы посмотрите на наших девочек — Веру Цыганкову, Машу Шестерикову, Женю Васину — и умницы, и красавицы, и комсомолки на всю голову (смеется).

– На какую информацию сейчас есть запрос у аудитории? Что людям интересно?

– Сейчас избыток информации в социальных сетях. У нас на доске в редакции написано «Факты+Истории+Эмоции = трафик». Во всяком факте нужно историю найти, героя. В соцсетях личное рассказывают, а мы журналисты, должны среди них находить действительно важное, непридуманное и объяснять, почему эту историю всем прочитать нужно.

С соцсетями сложно конкурировать, встроиться в этот поток не все могут. Кто успел создать мощные группы в соцсетях, сейчас на коне. Главная задача у журналистов — каким-то образом сделать свою информацию полнее, интереснее. Это нелегко.

– Как издания вы сами читаете?

– Регулярно читаю «Медузу», «Батенька, да вы трансформер» — они прикольные. Люблю «Такие дела», сама много писала о социалке и у меня особенный ребенок растет, мне эти темы близки. Мне нравится их лозунг — «Мы вернем в журналистику человека». Я участвовала в их вебинарах, где обучали сторителлингу и рассказывали о том, как они делают свои материалы. Как пример хорошей работы с новостями читаю The Bell, у них есть классная фишка — они объясняют зачем, ты прочитал их текст. В каждой новости есть абзац «Что мне с этого?».

Как издателю газеты, из местных печатных СМИ мне нравится «Самарская газета» — что они делают и как меняются. Это чисто городская история на 20 или больше полос. Для меня это мечта, потому что в самарской «комсомолке» местных полос 2-3, максимум 16 — все свои хотелки и идеи не уместишь.

Мне нравится наблюдать за СМИ маленьких городов, так как я сама в таком выросла. Может быть, это ностальгия. Иногда там делают классные вещи, которые можно выносить на федеральный уровень. Альянс независимых региональных изданий регулярно в группе в фейсбуке показывает примеры удачных работ. Я искренне этому радуюсь.

Александр Хинштейн в пресс-центре «КП-Самара»

– Что бы вы посоветовали людям, которые хотят создавать новые медиа?

– Мне кажется, что сейчас не те времена, когда можно открывать медиа. Это чаще бизнес, а на рекламном рынке сейчас не все благополучно. Поэтому, пожелала бы удачи, благодарной аудитории и иметь сильного учредителя за плечами.

Беседовал Тимофей Королев

Источник: https://parkgagarina.info/index.php/intervyu/31296-ajna-utibaeva-smi-sejchas-v-takoj-gonke-chto-lyudej-ne-vidno.html