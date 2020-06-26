Программа «День Независимости» вошла в тройку лучших

Программа ГТРК «Самара» «День Независимости» стала лауреатом конкурса «Герои пера».

18 июня состоялась Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Герои пера» для СМИ. Впервые мероприятие прошло полностью в онлайн-режиме.

Всего на конкурсный отбор получено более 660 заявок от 221 СМИ страны. Главными целями проведения конкурса являются: пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, воспитание подрастающего поколения.

Программа ГТРК «Самара» «День Независимости», главным героем которой стал больничный клоун Евгений Сердечкин, покорила членов жюри и вошла в тройку лучших в номинации «ТВ-герой». Тем самым на Всероссийском уровне реализована основная миссия проекта «День Независимости» — рассказать о соотечественниках, чьи жизненные принципы и внутренняя философия позволяют нести в мир добро и способствуют общественному благу. Автор программы — Анастасия Сычева.

Самарское областное отделение Союза журналистов России поздравляем коллектив ГТРК «Самара» с почетной наградой и желает дальнейших творческих успехов!