Инфорум переходит в онлайн

30 июня пройдет первый Инфорум в онлайн для журналистов, редакторов, медиаменеджеров и блогеров Астраханской области. Подключиться можно, даже если вы из другого региона. Интенсив будет идти 4 часа с 10:00 до 14:00. Кроме лекций, будут интерактивные опросы и розыгрыши подарков от партнеров Инфорума.

Образовательную программу начнет председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Участников ждёт мастер-класс шеф-редактора и ведущего РБК-ТВ Кирилла Токарева про телевидение после пандемии, лекция главного редактора журнала «Такие Дела» Анастасии Лотаревой про то, как писать на сложные социальные темы, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» и секретарь СЖР Владимир Касютин устроит большой разбор газет в прямом эфире. Модератором выступит медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова.

Участие бесплатно, необходимо пройти регистрацию на сайте: inforum.online. Чтобы получить анализ вашей телевизионной передачи, верстки газеты или группы в соцсетях, нужно быть зарегистрированных на Инфорум и отправить материалы на почту News@ruj.ru до 28 июня 2020 года.

Самые активные участники получат подарки от наших партнеров социальной сети Одноклассники, сервиса аудиокниг Storytel, электронной библиотеки Mybook.

За два года практикум прошел в 36 регионах России, в нём приняли участие 7 тысяч участников.

Благодаря формату онлайн Инфорум 2020 года станет еще более доступным для региональных журналистов и блогеров, сммщиков, маркетологов и сотрудников пресс-служб.

Вместе с форматом изменится и структура практикума. Спикеры построят свои выступления на региональных кейсах, разберут ошибки и выделят успешные примеры местных СМИ. Практикум будет в прямом эфире, участники смогут задать вопросы экспертам в режиме реального времени.

По материалам сайта Союза журналистов России:

https://ruj.ru/news/inforum-vykhodit-v-onlain-12607