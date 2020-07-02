Флаг Союза журналистов на Молодецком кургане

Самарские журналисты, блогеры и фотокорреспонденты стали участниками туристического проекта «Поехали!» и подняли флаг Союза журналистов на вершине Молодецкого кургана.

В Самарской области запущен проект «Поехали!», нацеленный на развитие туристической привлекательности региона. Суть его – в популяризации через СМИ и представителей блогосферы самых интересных и живописных мест губернии. Волга, Куйбышевское водохранилище, Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Рачейский бор и многое, многое другое на протяжении летних месяцев и сентября станут объектами регулярных пресс-туров, организованных Туристическим информационным центром Самарской области. К проекту присоединилось Самарское областное отделение Союза журналистов России и члены Фотообъединения областного Союза журналистов.





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