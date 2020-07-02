Самара — город трудовой доблести

В четверг, 2 июля, Президент страны Владимир Путин провел заседание Российского оргкомитета «Победа», на котором было объявлено, что Самаре и ряду других городов присвоен статус «Город трудовой доблести».

После того, как инициатива Президента была поддержана депутатами, в городах, соответствующих основным критериям – наличию у городских предприятий госнаград или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, наличие у работников предприятий госнаград за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах – начался сбор подписей за присвоение почетного статуса.

Самара (в прошлом – Куйбышев) внесла огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны именно Куйбышев стал «запасной столицей»: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, весь дипломатический корпус, Большой театр СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие другие учреждения. Небольшой до войны город с населением в 390 000 человек принял огромное количество эвакуированных: в сентябре 1941 года в нём проживало уже около 700 000 человек.

Кроме того, в Куйбышевскую область было эвакуировано около 1500 организаций, в том числе 60 крупных промышленных предприятий. Вскоре после начала войны в Куйбышеве завершилось строительство крупнейшего в стране авиакомплекса на базе эвакуированных из западных районов СССР авиационных заводов.

В годы войны в городе работало порядка 20 крупных промышленных предприятий, ковавших оружие Победы. Так, за годы войны на механическом заводе были произведены 20 000 бронекорпусов для Ил-2 и 4000 бронекорпусов для Ил-10. Помимо этого, заводы изготовили около 16 000 различных элементов бронезащиты для самолётов. За время войны в Куйбышеве были изготовлены более 36 тысяч боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Трудовой героизм горожан позволил увеличить выпуск промышленной продукции предприятиями города к 1945 году по сравнению с 1940 годом в 11 раз.

Немало для Великой Победы сделали и речники: только в навигацию 1942 года речники Средневолжского речного пароходства доставили Сталинградскому фронту 340 транспортных средств с грузами.

За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами, им неоднократно вручались переходящие Красные знамена ГКО. К примеру, Орденом Трудового Красного Знамени были награждены заводы №№ 15, 42 и 24, строительный трест №11 Наркомата авиационной промышленности, завод имени ЦК Наркомата станкостроения. Ордена Ленина были удостоены 4-й государственный подшипниковый завод (ГПЗ), Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов, авиационные заводы №№ 1 и 18.

«Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев – тех, кто ушел на фронт или остался ковать Победу здесь, у заводских станков. Сотни тысяч наших земляков, среди которых немало женщин, стариков, детей и подростков – день и ночь работали в цехах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие, – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре почетного статуса «Город трудовой доблести» будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан».

Самарцы свято чтят историю, помнят о вкладе, которые внесли в Победу над фашизмом их бабушки и дедушки, потому очень активно включились в голосование по присвоению Самаре статуса «Город трудовой доблести». Сбор подписей в областной столице стартовал 19 февраля. Первые подписи за это важное решение поставили секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, Глава региона Дмитрий Азаров, герой Советского Союза Владимир Чудайкин, а также Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области и Самары Максим Оводенко и Герой Социалистического Труда Федор Жмакин.

«От имени всех жителей региона я хочу искренне поблагодарить Президента страны Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Вся наша область ждала и надеялась, что Самара получит это звание. В поддержку инициативы о присвоении нашей столице региона статуса «Город трудовой доблести» высказались более 714 тысяч человек, в том числе, и вчера, в день всероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию. Особенно переживали наши ветераны, труженики тыла, дети войны. Для них это – не только знак уважения. Это оценка главного дела их жизни – вклада в Великую Победу. Тем более важно, что решение принято в Год памяти и славы, юбилейный для всей нашей страны, – подчеркнул Глава региона, комментируя присвоение Самаре почетного статуса. – Поздравляю всех жителей Самарской области с присвоением столице региона звания «Город трудовой доблести»! Это – наша общая победа!».