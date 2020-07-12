Самарские журналисты открывают тайны Жигулей

7 июля Жигулёвский заповедник принимал у себя в гостях участников пресс-тура проекта «Поехали» от @samara.travel63, который направлен на развитие туризма в регионе, ознакомление жителей и гостей Самарской области с достопримечательностями края.

В составе группы были представители ГТРК «Самара», «Лада-Медиа», ТРК «Скат», «Волжской коммуны», Самарской газеты, Социальной газеты, журналов «Самара» и «Губерния» и других СМИ, члены Самарского областного отделения Союза журналистов России и Фотообъединения областного Союза журналистов, а также экскурсоводы и блогеры, ведущие активный аккаунт.

У заповедной штаб-квартиры гостей встречал директор Жигулёвского заповедника Юрий Петрович Краснобаев. В своей приветственной речи он напомнил гостям, что главная задача заповедника и его сотрудников — сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие уникального природного комплекса Жигулей. После интервью Юрий Петрович передал гостей в заботливые руки сотрудников отдела экологического просвещения и туризма, которые сопровождали участников пресс-тура на протяжении всего маршрута. Первым объектом посещения стал музей заповедника, где старший научный сотрудник Татьяна Фёдоровна Чап рассказала о представленных в нём экспонатах.

Далее гости проследовали к вольерному комплексу «Городок барсуков», где смогли понаблюдать за нашими питомцами, узнать историю происхождения талисмана заповедника и создания вольерного комплекса, а также задать вопросы заместителю директора по экологическому просвещению и туризму Татьяне Олеговне Любовской и старшему научному сотруднику Татьяне Фёдоровне Чап. Следующим пунктом посещения стал заповедный экомаршрут «Стрельная гора».

Участники пресс-тура узнали об истории создания заповедника, о «золотом фонде» Жигулей: каменистых степях и реликтовых сосновых борах, а на второй смотровой площадке маршрута полюбовались прекрасными панорамными видами.

Завершающим этапом пресс-тура стало посещение «Каменной Чаши» — заповедного урочища в месте слияния Каменного оврага и оврага «Колоды» в Ширяевской долине, где на высоте 150 метров из-под известняковых плит выбивается родник с чистой студеной водой высокой жесткости.

Путешествие предстояло не из лёгких: экскурсионная тропа, начинающаяся от заповедного визит-центра в село Солнечная Поляна, проходит через горный перевал.

У освящённого источника Николая Чудотворца участникам тура удалось встретить настоятеля храма с. Солнечная поляна отца Прокопия. Желающие смогли облиться святой водой из источника. Аккредитованный экскурсовод Варвара Николаевна Егорова с удовольствием ответила на вопросы о маршруте. После интервью предстоял обратный путь в визит-центр «Каменная Чаша» в с. Солнечная Поляна, у которого сделали общую фотографию. Организаторы и заповедные гости остались довольны путешествием.

По традиции на каждом этапе пути участники похода делали снимок с флагом Союза журналистов.

По материалам страницы в VK » Жигулевский заповедник»: https://vk.com/club161145086?z=album-161145086_274957687

https://vk.com/album-161145086_274957687

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