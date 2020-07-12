С Днем российской почты!

12 июля — День работников российской почты. Председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова поздравила директора УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга 2 Александра Вакуленко и всех сотрудников УФПС с профессиональным праздником:

Уважаемый Александр Леонидович!

Поздравляю Вас и сотрудников УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга 2 с профессиональным праздником – Днем российской почты!

Почтовые работники – замечательные, скромные труженики, без которых невозможно представить наше общество и которых никогда не заменят цифровые технологии. Вместе с письмами, телеграммами, корреспонденцией они несут в наши дома тепло своих сердец.

От Самарского областного отделения Союза журналистов России и от себя лично благодарю Вас и весь дружный коллектив УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга 2 за ваш благородный труд.

Желаю профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья, счастья и отличного настроения! Благополучия и всех благ!