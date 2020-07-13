Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разъясняет: меры экономической поддержки

По итогам рассмотрения обращения Союза журналистов России по вопросу затруднений некоторых СМИ в части использования льгот после включения сферы СМИ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщает:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 745 перечень дополнен в том числе разделом 12 «Средства массовой информации и производство печатной продукции». В настоящее время в целях предоставления организациям мер государственной поддержки используется Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД 2). В ОКВЭД 2 отражены отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ).

В случае, если в перечне указан целиком класс или подкласс для одной из отраслей, все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень. Право организаций и индивидуальных предпринимателей претендовать на значительную часть мер поддержки определяется по основному виду деятельности (коду ОКВЭД 2), данные о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) по состоянию на 1 марта 2020 г.

Поскольку замена группы ОКВЭД 58.11 «издание книг», 58.13 «издание газет», 58.14 «издание журналов и периодических изданий» общим кодом ОКВЭД 58 «деятельность издательская» повлечет включение в перечень организаций, 2 деятельность которых не связана со средствами массовой информации и книгами (например, ОКВЭД 58.2 «издание программного обеспечения», включая издание компьютерных игра для любых платформ и издание прочих программных продуктов), расширение перечня отдельным классом 58 «деятельность издательская» не поддерживается Минфином России и Минэкономразвития России. Несмотря на это Минкомсвязью России подготавливается соответствующая аргументация для включения в перечень подкласса 58.1 «издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности».

Вместе с тем, меры, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422, в части предоставления беспроцентных кредитов на неотложные нужды и выплату заработной платы в целях поддержки и сохранения занятости, для организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к категориям «малое» и «микропредприятие», предоставляются также по дополнительным видам деятельности (коду ОКВЭД 2) организаций и индивидуальных предпринимателей, данные о которых содержатся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности (код ОКВЭД 2) включен в Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696). При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к категориям «малое» и «микропредприятие», допускается оказание соответствующей поддержки по дополнительным видам деятельности (кодам ОКВЭД 2).

Что касается мер поддержки некоммерческих организаций, сообщаем, что в настоящее время в соответствии с перечнем поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 г. Минэкономразвития России сформирован и размещен на официальном сайте (nko.economy.gov.ru) реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которые с 1 января 2017 г. являются получателями средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, грантов Президента Российской Федерации, состоят в реестре организаций – поставщиков социальных услуг, в реестре СОНКО – исполнителей общественно полезных услуг.

В данный реестр СОНКО в том числе вошли Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России» (и его территориальные отделения), Национальная ассоциация телерадиовещателей, Автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера, надежда, любовь», Благотворительный фонд «Газета Судьба», Межрегиональная общественная организация «Национальная телевизионная студия Русэкофильм», Автономная некоммерческая организация «Газета «Здравствуйте, люди!», «Пермская ассоциация радио и телевидения», Ассоциация деятелей неигрового кино «Гильдия неигрового кино и телевидения», Фонд «Академия российского телевидения», Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Кашинская газета», Международная общественная 3 организация «Международная академия телевидения и радио», Автономная некоммерческая организация «Международный центр неигрового кино и телевидения «Кентавр», Некоммерческое партнерство Телерадиокомпания «Регион-Вичуга», Смоленская региональная общественная организация «Телевизионная компания спецпроектов «Просвещение» и другие общероссийские и региональные некоммерческие организации.

Кроме этого ведется работа по формированию реестра некоммерческих организаций (НКО), в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Организациям, вошедшим в реестры, будут предоставлены меры поддержки, аналогичные мерам поддержки, предусмотренным для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых СОНКО на выплату части заработной платы своим сотрудникам, продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов (в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС, а также освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества и отсрочка уплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер. Указанные организации освобождаются от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале 2020 г.

Указанные меры реализуются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 685 и постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696. Кроме того, принят Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который расширяет налоговые стимулы участия в благотворительности юридических лиц. При этом действуют и меры поддержки, распространяющиеся на все некоммерческие организации, независимо от того, включены они в указанные реестры или нет. Так, до 1 января 2021 г. предусмотрены особенности взыскания неустойки за несвоевременное или не полностью исполненное юридическими лицами (в том числе НКО) обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении (Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ).

Кроме того, установлены требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы, которые распространяются в том числе на НКО из наиболее пострадавших отраслей (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439). Помимо этого, ограничены проверки (постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438) и продлены сроки предоставления отчетности НКО (приказы Минюста России от 26 мая 2020 г. № 122 и 123). 4 По пункту 3 предлагаемых мер (распространение мер поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства на все организации СМИ и телерадиовещания) сообщаем, что в настоящее время разрабатывается Общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, в который также предполагается включить меры поддержки организаций средств массовой информации (например, установление до конца 2021 года пониженной совокупной ставки страховых взносов в размере 15% на фонд оплаты труда).

В дополнение отметим, что в настоящее время Минкомсвязь России проводит мониторинг и анализ информации о получении организациями средств массовой информации поддержки, предусмотренной вышеуказанными нормативными правовыми актами. Как позитивный, так и негативный опыт принимается к рассмотрению. Поскольку вопросы, поднятые в Вашем обращении, требуют дополнительной проработки, Минкомсвязью России направлен запрос в ФНС России, касающийся поступления платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации по отдельным кодам ОКВЭД 2 раздела «J» и раздела «М», с целью дальнейшей подготовки обоснования уточнения перечня и направления соответствующей информации в Минэкономразвития России. Минкомсвязь России рассчитывает на Вашу поддержку в решении вопроса по уточнению перечня наиболее пострадавших отраслей экономики. Приложение: копия письма Минэкономразвития России от 21.06.2020 № Д03и-19520 на 6 л. в 1 экз.

Разъяснение Министерства

Источник: СЖР