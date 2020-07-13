В Богатырскую Слободу отправляются журналисты

14 июля для представителей СМИ состоится пятый пресс-тур в рамках нового туристического проекта «Поехали!». Объектом посещения на этот раз станет тематический парк «Богатырская Слобода». В числе папарациев — члены Фотообъединения областного Союза журналистов.

Где отдохнуть на выходных в Самарском регионе? Как провести отпуск с пользой? В рамках нового туристического проекта «Поехали!» можно открыть родной край для себя, своей семьи и друзей. Проект направлен на развитие внутрирегионального туризма, ознакомление жителей и гостей губернии с её достопримечательностями.

Самарская область – один из самых живописных регионов России. Здесь можно увидеть не только бескрайние поля и леса, чистейшие озера и изгибы рек. Здесь природа балансирует на грани реальности и чуда, здесь расположена удивительная Самарская Лука, мистические Жигулевские горы, Рачейские альпы и многое другое. Очарование видов Самарской области останется не только на ваших фотографиях, но и в вашем сердце.

Еженедельные пресс-туры, организованные региональным департаментом туризма и Туристским информационным центром Самарской области министерства культуры Самарской области для журналистов и блогеров, знакомят с уникальными туристическими маршрутами. В своих заметках и репортажах представители СМИ еженедельно рассказывают жителям о самых удобных сервисах и туристических возможностях Самарской области, её природном и культурном богатстве, туристско-рекреационном потенциале.

В программе пресс-тура:

Поход по Самарской Луке (мимо Дуба у Лукоморья).

Колодец, угощение студёной водицей.

Крест богатырский, рассказ о Святорусском Богатырстве и Духовно-культурном кремле «Богатырская Слобода».

Калинов мост, река Смородинка (духовный смысл).

Врата 33 богатыря.

Сигнальная башня.

Шатровый богатырский лагерь «Княжий стан», лёгкий аперитив на костровой поляне.

Проход через будущую поляну народных исторических ремёсел.

Знакомство с новой породой богатырских собак – Святорусский вой, выведенных на Богатырской Слободе.

Представление летней Трапезной-гридницы и тройной русской печи.

Представление Ладейной Верфи и новой варяжской ладьи «Великий князь Рюрик.»

Показ боёв в мягких детских доспехах в открытом рубище.

Прогулка по ремесленной фестивальной улице.

Представление Богатырского шлема, где проходят богатырские бои без правил.

Стрельба по Змею Горынычу (соревнование между гостями).

Осмотр площадки для автокемпинга.

Охота из лука по мишеням на лесной тропе.

Богатырское поле – бои богатырей в доспехах для гостей.

Метастрельбище.

Доспешная (место хранения богатырских доспехов).

Богатырские палаты.

Княжий терем – выставка, экспедиция, княжеская гридница, класс, библиотека.

Фестивальное поле – костровая кухня от Змея Горыныча – Усинская ушица.

Концертная сцена «Богатырские Гусли».

Прогулка на древнерусской ладье «Надежда» по красавице Усе.

Купание на диких золотых песках (по желанию гостей).

Обед в княжеской гриднице.

Усинская панорама – фото с балкона Княжьего терема.

Воев курган.

Поездка на богатырском коне – фото в древнерусском костюме и амуниции.

Мастер-класс по слободскому сыроварению с дегустацией.

Дружные проводы делегации у строящейся избушки Бабы-Яги.

Вручение богатырского сувенира, обмен контактами.

Подробности на сайтах:

https://www.samregion.ru/press_center/anonses/pyatyj-press-tur-dlya-predstavitelej-smi-turisticheskogo-proekta-poehali-sostoitsya-14-iyulya/