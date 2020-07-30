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Царев Курган вошел в программу развития туризма и стал объектом внимания журналистов

В июле состоялась экскурсия для журналистов на Царев Курган, организованная департаментом туризма регионального министерства культуры при поддержке правительства Самарской области.

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Царев Курган. Фото Е.Абкиной.

Главная цель проекта «Поехали!», в рамках которого был организован пресс-тур, — содействие развитию внутреннего туризма. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе разрабатывают госпрограмму «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области в 2021-2025 годах«. Среди тех, кто оказывает информационную поддержку проекту — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Туристический проект «Поехали!» продолжает знакомить жителей и гостей региона с вариантами активного досуга. На этот раз участникам представили самые доступные маршруты выходного дня для всей семьи.

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Царев Курган. Фото Е.Абкиной.

Памятник природы регионального значения — Царев Курган. Здесь установлен особый природоохранный режим, но даже в будний день оживленно и на тропе, ведущей к вершине, и на смотровой площадке, оборудованной наверху.

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Царев Курган. Фото Ю.Стрельца.

Царев Курган находится на территории пос. Волжский, который до 1961 г. носил гордое название Большая Царевщина. Восхождение наверх начинается от храма иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша». Здесь бьют исто чники, вода из которых дает, по мнению верующих, силу и укрепляет дух в борьбе с человеческими пороками. Рядом оборудованы купели, где можно набрать воды с собой. Храм построен на берегу реки Курумоч и служит интересным объектом для фото- и видеосъемки.

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Храм иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша». Фото Е.Абкиной.

Подняться на Царев Курган можно по-разному. Есть вариант совсем несложный — от подножия до самого верха ведет широкая пологая тропа, которую с легкостью преодолевают туристы всех возрастов и даже молодые родители с колясками.

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У подножия Царева Кургана. Фото Ю.Стрельца.

Неспешное движение с тремя-четырьмя передышками займет около получаса. Те же, кто хочет проявить характер и испытать себя на выносливость, могут рискнуть подняться прямо по крутому склону, но здесь без навыка и сноровки не обойтись.
Панорама, открывающаяся с верхней точки кургана, завораживает. Необычайно красивы здесь Волга и река Сок, виды на пос. Волжский, Сокольи и Жигулевские горы.

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«Этот маршрут, пожалуй, один из самых красивых в Самарской области, — рассказывает экскурсовод туристической компании «Ульянкины прогулки» Лариса Шустова. — Побывав здесь, можно лишний раз убедиться насколько хороша природа нашего края. Царев Курган — это самое близкое к городской черте место, откуда можно полюбоваться невероятными волжскими красотами. Именно здесь почти сходятся Жигулевские и Сокольи горы, образуя знаменитые Жигулевские ворота — самое узкое место в течении Волги, где ее ширина составляет всего 700 метров. А Царев Курган можно назвать стражем у Жигулевских ворот. Именно здесь Волга в древности смогла пробить себе русло, разделив горную систему на две части. С этими геологическими событиями связано множество красивых легенд. Место интересно еще и тем, что здесь главная река России в среднем своем течении делает несколько поворотов, русло изгибается, что хорошо видно с высоты кургана».
Однако сюда приезжают не только за эстетическим удовольствием, но и за активным отдыхом — летом популярны прогулки на велосипедах, зимой — лыжи.

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Храм иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша». Фото Е.Абкиной.

Путешествие на Царев Курган можно удачно совместить с визитом на вертолетную площадку. Две эти локации расположены по одному направлению движения из города или в город.

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Вид на Волгу и Жигулевские ворота с вертолетной площадке. Фото Ю.Стрельца.

«Вертолетка» — это еще одно место, где можно ощутить невероятный восторг от созерцания средневолжских пейзажей. Она находится в пос. Управленческом, и добраться сюда самостоятельно не составит никакого труда, в том числе и общественным транспортом. От остановки Центральная площадь надо пройти по ул. Сергея Лазо около 1,5 км. Если передвигаться на личном транспорте, то его можно оставить на парковке у входа на территорию. К услугам отдыхающих — просторная прогулочная зона, кафе, ресторан. Нынешний вид эта территория приобрела в 2000 г. после благоустройства. Впрочем, истинную народную любовь горожан и гостей Самары «вертолетка» завоевала задолго до преображения.

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Участникам экскурсии представили еще два объекта туристической инфраструктуры Самарской области.

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Фото Ю.Стрельца.
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Контакт. Фото Ю.Стрельца.

Загородный комплекс «Русская охота» с большой территорией, живописным озером, отелем и набором развлечений. Второе симпатичное место, отлично подходящее и для семейного отдыха — комплекс «Сказка». Он расположен в поселке Управленческом. рядом с парковой зоной и включает детский городок, контактный зоопарк, прогулочную зону и множество вариантов полакомиться кухней на любой вкус — от ресторанного меню до кафе и кондитерской.

По материалам сайта «Волга Ньюс»: https://volga.news/article/544910.html

В числе участников экскурсии были фотокорреспонденты  и члены Фотообъединения областного Союза журналистов. Памятник природы нередко становится объектом их творчества.

Подробности в следующих публикациях на сайте СЖРС | Союз журналистов России в Самаре      sjrs.ru 

https://samara.travel/go

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Храм Кирилла и Мефодия в г.Самара. Фото Ю.Стрельца.
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Вид с Царева Кургана на Храм иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша». Фото Ю.Стрельца.
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Вид на реку Сок с Царева Кургана. Фото Ю.Стрельца.
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Фото Ю.Стрельца.
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Участники пресс-тура общаются с животными. Фото Ю.Стрельца.
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Фото Ю.Стрельца.
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Фото Ю.Стрельца.
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Храм иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша». Фото Ю.Стрельца.