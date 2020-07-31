«Собранье памятных мнгновений» Владимира Емеца

В Самарском областном художественном музее работает ретроспективная выставка выдающегося самарского фотографа, члена Союза журналистов России Владимира Емеца «Собранье памятных мгновений».

Выставка приурочена к 75-летнему юбилею автора и представляет собой результаты многолетнего творчества фотографа.

«Это своего рода рубеж, подведение итогов… — отмечает Владимир Емец. - Я решил собрать здесь весь диапазон своего увлечения фотографией, как журналистику, так и другие жанры. Вы можете увидеть моих друзей или таких персонажей как стиляги, так и Высоцкого, Ростроповича, Махмуда Эсамбаева и других деятелей. Большая часть фотографий сделана на черно-белую пленку, но есть и такие, которые я снимал на современные цифровые приспособления. Самое главное, чтобы была голова, а инструмент для воплощения идей — не так важен».

Экспозицию посетили друзья и коллеги Владимира Емеца. В их числе — председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова, заместитель председателя Ольга Лагутина и председатель Фотообъединения областного Союза журналистов Юрий Стрелец. Они ознакомились с выставкой и тепло отозвались о представленных работах.

«Через эти фотографии прослеживается жизненный путь автора, — отметила Ирина Цветкова. - Путь становления и расцвета творческой личности. Владимир Емец вполне заслуженно считается одним из талантливейших фотографов. Его работы, всегда живые, глубокие и эмоциональные, выставлялись и в Доме журналиста. Мы очень дорожим нашей дружбой».

«Владимир Емец давно известен в фотографических кругах. Еще в 60-е он возглавлял фотоклуб при «ГМК-62″, — поделился Юрий Стрелец. - Я то время почти не застал, поэтому мне больше интересны работы именно того периода — старые фотографии, созданные от и до своими руками. Здесь таких большинство. Есть и более поздние работы, сделанные на современную технику. Но все-таки ретро-фотография, как хорошее вино, с годами становится только лучше».

Об авторе:

Владимир Емец - фотограф, член Союза журналистов России. Его работы известны не только в России, но и за рубежом. Был активным участником, а затем и президентом фотоклуба «ГМК-62″, руководителем Клуба любителей книги и литературы при Доме молодежи, основателем фотогалереи «Изогелия» при Доме кино, одним из организаторов клуба «Поэзия» при областной библиотеке, джазовых фестивалей, концертов, фотоконкурсов, участником городского клуба филофонистов при ДК ГПЗ-4. На его счету 38 крупных выставок, в том числе международных, фоторепортажи в СМИ, выступления на ТВ.

Работа выставки продлится до 6 августа. Приглашаем всех желающих посетить экспозицию!

В публикации использовались материалы сайта Самарский областной художественный музей.

Авторы фото — Юрий Стрелец, Татьяна Павлова.