Сегодня, 30 июля, Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан удовлетворил ходатайство Олега Иванца об УДО. Ожидается, что 11.08.20 Олег Иванец выйдет на свободу. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Андрей Соколов.

С ходатайством в поддержку условно-досрочного освобождения блогера Олега Иванца в суд обратился Самарский областной Союз журналистов.

Олег Иванец был осужден по «делу блогеров» в 2016 году. Он получил самый большой срок — 7 лет колонии строгого режима. Дмитрия Бегуна суд тогда приговорил к 6 годам лишения свободы и тоже в колонии строгого режима. Он в декабре 2019 года вышел на свободу по УДО. Наталья Умярова получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она так же освободилась по УДО в декабре 2018 года. Все трое требовали с предпринимателя Сергея Шатило 3 млн руб. за то, что не будут публиковать в своих «Живых журналах» компрометирующие того материалы. Подсудимых арестовали с поличным в конце октября.

Источник: https://parkgagarina.info/index.php/novosti/31565-oleg-ivanets-vyjdet-na-svobodu.html