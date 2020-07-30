Новости

Олег Иванец выйдет на свободу

Сегодня, 30 июля, Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан удовлетворил ходатайство Олега Иванца об УДО. Ожидается, что 11.08.20 Олег Иванец выйдет на свободу. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Андрей Соколов.
С ходатайством в поддержку условно-досрочного освобождения блогера Олега Иванца  в суд обратился Самарский областной Союз журналистов.

Олег Иванец

Олег Иванец был осужден по «делу блогеров» в 2016 году. Он получил самый большой срок — 7 лет колонии строгого режима. Дмитрия Бегуна суд тогда приговорил к 6 годам лишения свободы и тоже в колонии строгого режима. Он в декабре 2019 года вышел на свободу по УДО. Наталья Умярова получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она так же освободилась по УДО в декабре 2018 года. Все трое требовали с предпринимателя Сергея Шатило 3 млн руб. за то, что не будут публиковать в своих «Живых журналах» компрометирующие того материалы. Подсудимых арестовали с поличным в конце октября.

Источник: https://parkgagarina.info/index.php/novosti/31565-oleg-ivanets-vyjdet-na-svobodu.html