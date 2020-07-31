СЖР подвел итоги Всероссийского конкурса, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В адрес жюри поступило 562 работы журналистов, вышедших в печати, Интернете, на радио и телевидении. По итогам конкурса были выбраны 4 победителя и более 90 дипломантов. Наградами были отмечены и журналисты Самарской области.

Конкурс проводится в целях сохранения памяти о героизме советских воинов, партизан и тружеников тыла, защитивших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, выявления и популяризации лучших журналистских работ, посвящённых победе нашего народа.

Среди дипломантов конкурса оказались наши земляки:

Беленин Даниил Вячеславович, специальный корреспондент ГТРК-Самара ВГТРК (г. Самара), за специальный репортаж «Марафон. Итоги»;

Данишевская Маргарита Игоревна, старший корреспондент телекомпании «ЛАДА-МЕДИА» (г. Тольятти), за специальный репортаж «Дети войны»;

Перепёлкин Михаил Анатольевич, редактор телеканала «Самара-ГИС» (г. Самара), за программы из цикла «Неизвестные страницы истории запасной столицы».

Главный приз конкурса забрал Коллектив редакции исторического научно-популярного журнала «Родина» (г. Москва), занявший первое место. На втором месте — Быковский Сергей Михайлович, корреспондент телеканала ОТРК «Орёл» (Орловская область). Третье место разделили между собой Галанин Алексей Евгеньевич, председатель балашихинского отделения Союза журналистов Подмосковья, газета «Про Реутов» (Московская область, г. Реутов) и Тесаловских Наталья Владимировна (Анна Крыловская, Наталья Сканцева), главный редактор газеты «Ялуторовская жизнь» (Тюменская область, г. Ялуторовск).

СЖР подготовил к печати специальный двухсотполосный номер журнала «Журналистика и медиарынок», в котором участники конкурса рассказывают о том, как они готовили материалы по теме Победы.

Поздравляем победителей конкурса, а также наших дипломантов!

Полный список призеров можно посмотреть на сайте СЖР.

Источник: СЖР