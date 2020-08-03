Поехали в Жигулевск!

Уважаемые блогеры и представители СМИ! 4 августа состоится восьмой пресс-тур программы «ПОЕХАЛИ!» в г.о. Жигулёвск.
Лозунг пресс-тура: «Жигулёвск — спортивная столица губернии!».
В программе :
— торжественное открытие Туристского информационного центра;
— посещение школы бокса Олимпийского резерва;
— панорамные виды с гор;
— спортивные площадки;
— демонстрация боевых искусств.
Старт 4 августа в 8.00, г. Самара, улица Фрунзе, д.140 (от офиса Туристского информационного центра).
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