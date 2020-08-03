Поехали в Жигулевск!

Уважаемые блогеры и представители СМИ! 4 августа состоится восьмой пресс-тур программы «ПОЕХАЛИ!» в г.о. Жигулёвск.

Лозунг пресс-тура: «Жигулёвск — спортивная столица губернии!».

В программе :

— торжественное открытие Туристского информационного центра;

— посещение школы бокса Олимпийского резерва;

— панорамные виды с гор;

— спортивные площадки;

— демонстрация боевых искусств.

Старт 4 августа в 8.00, г. Самара, улица Фрунзе, д.140 (от офиса Туристского информационного центра).

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