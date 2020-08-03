Ушел из жизни Петр Торкановский

1 августа в возрасте 70 лет ушел из жизни первый руководитель УФАС России по Самарской области Петр Евгеньевич Торкановский.

Петр Евгеньевич возглавлял антимонопольный территориальный орган по Самарской области со дня создания ведомства — с февраля 1992 года — по июнь 2011 года. За годы работы Петр Евгеньевич проявил себя как высокопрофессиональный, принципиальный и ответственный руководитель. Его личное участие в становлении и развитии управления сыграли большую роль в реализации государственной политики в области развития конкуренции и формировании системы рыночных отношений в регионе, — написали на странице Самарского УФАС.

Под его руководством в регион внедрены законы Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», «О защите прав потребителей», «О рекламе», а в начале 90-х годов в Самарской области прошли мероприятия, обеспечившие создание конкурентной среды на социально значимых товарных рынках.

За заслуги в области профессиональной деятельности Петру Евгеньевичу присвоили звания «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Почетный работник антимонопольных органов России», статус «Заслуженный эксперт Федеральной антимонопольной службы», чин государственного советника Российской Федерации 2-го класса.

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России скорбит в связи с кончиной Петра Евгеньевича и выражает глубокое соболезнование его родным и близким. Светлая память…

Прощание состоится 4 августа в 13:30 по адресу: г.Самара, улица Борская, дом 108, корпус 1, зал 3.