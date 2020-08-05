Фотообъединение приходит в Facebook

Друзья! А не пора ли нам собраться на площадке Facebook?

Жизнь настолько богата впечатлениями, что очень хочется ими делиться… Делиться мыслями, кадрами, взглядами. Счастьем, в конце концов.

Группа «Фотообъединение Союза журналистов — Самара» приглашает в своё сообщество увлеченных фотоискусством людей. Неважно — ас или любитель, главное — быть художником в душе и не переставать находить удивительные вещи в этом мире.

В нашей группе мы будем рассказывать, чем живет Фотообъединение Союза журналистов: какие творческие командировки намечаются, какие выставки готовятся и кто из опытных фотографов будет давать мастер-класс.

Здесь же будем публиковать фотоальбомы, превратив нашу ленту в своеобразный вернисаж.

Присоединяйтесь к нам.

Добро пожаловать! Welcome!

Зарегистрироваться можно по ссылке: