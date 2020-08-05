Творческая встреча в Арт-галерее Байрама

В Тольятти при участии областного Союза журналистов прошла творческая встреча школьников с художником Байрамом Саламовым.

Союз журналистов представляла Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель областного отделения СЖР, зам. председателя Общественного Совета ГУ МВД.

Знакомство с прекрасным происходило непосредственно в студии-мастерской художника «Арт-галерея Байрама». Здесь же состоялся мастер-класс по живописи, а также выступления народного артиста РФ Марка Левянта и исполнителя традиционной азербайджанской музыки Магомета.

– Общение с интересными людьми, беседы о творчестве – всё это оставит след в молодых сердцах, возможно, повлияет на чей-то выбор профессии, – считает Ирина Цветкова, – Задача общественности, в том числе и творческих союзов – развивать духовную сторону нашей молодежи.

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