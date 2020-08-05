Владимир Шарлот в Доме журналиста

Известный писатель и журналист Владимир Шарлот посетил сегодня Дом журналиста и представил несколько новых книг собственного авторства.

Среди них — «Этих дней не смолкнет слава», посвященная событиям времен Великой Отечественной войны, «Почетные граждане Новокуйбышевска» и другие. Встреча прошла в рамках проекта Самарского областного отделения СЖР «Свидетели Победы».

Экземпляры книг Владимир Михайлович вручил председателю областного Союза журналистов Ирине Цветковой и ее заместителю Ольге Лагутиной.

К выходу готовится еще одна книга Владимира Шарлота, посвященная событиям времен войны 1941-1945 годов. «Орловский холокост» — фактически автобиография, описание детства писателя во времена войны, потери матери и жизни людей в страшный период истории наше страны и всего мира.

Издание книги планируется в ближайшее время. Следите за новостями на нашем сайте www.sjrs.ru.