Блогеры и журналисты нагрянули в Жигулевск, где повстречались с Олегом Саитовым

Во вторник, 4 августа, в городе Жигулевске состоялась торжественная церемония открытия Туристского информационного центра Самарской области. В числе счастливчиков, которым повезло стать участниками этого мероприятия, оказалась большая команда журналистов и блогеров губернии, которые прибыли в Жигулевск в рамках восьмого пресс-тура «Поехали», министерством культуры Самарской области. По традиции информационную поддержку проекту оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В программе мероприятия приняли участие руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов , глава г. о. Жигулевск Сергей Федотов, директор государственного учреждения Самарской области « Туристский информационный центр» (ТИЦ) Евгения Файзуллина и представители научного сообщества Национального парка «Самарская Лука».

По словам Артура Абдрашитова, Туристский информационный центр Жигулевска стал первым филиалом ТИЦ, функционирующего при департаменте туризма Самары. Место его «прописки» выбрано не случайно — именно здесь проходит федеральная трасса М-5, по которой в наш регион со всей страны приезжают гости и многочисленные туристы. Как их встретить, как правильно сориентировать, что показать — на все эти и другие многочисленные вопросы предстоит ответить сотрудникам нового офиса.

- Нам есть что показать гостям, — не без гордости продолжает разговор глава города Сергей Федотов. — Если Самару все привыкли называть сердцем России, то Жигулевск — сердце Самарской Луки. Именно в этих местах Волга, вопреки всем законам физики, делает широкую петлю, заключая в свои объятия Жигулевские горы. Именно здесь располагаются легендарные просторы Самарской Луки и Жигулевского заповедника. Хотите набраться силы на Молодецком кургане — пожалуйста, у нас есть отдельный маршрут. А сколько неразгаданных тайн до сих пор хранит пещера Степана Разина? О легендах и былях этой пещеры наши экскурсоводы знают много интересного! Многие политики называли наши места «Русской Швейцарией». Так зачем же искать красоты за семи морями, когда она вокруг нас? Мы просто обязаны развивать региональный туризм. И мы очень надеемся, что в этом благом деле вы, журналисты, поможете нам!— подытожил свое выступление глава города.

В этот день самарский десант журналистов на гостеприимной жигулевской земле ждало много сюрпризов. Поскольку сама программа пресс-тура имела очень амбициозное название « Жигулевск — спортивная столица губернии», организаторы мероприятия делали все возможное, чтобы впечатлить гостей. И им это удалось. Несмотря на ненастную, дождливую погоду, нам удалось посидеть в качестве зрителей на новеньких трибунах городского стадиона «Кристалл», который в ближайшее время «прирастет» еще на 1500 мест.

По-другому никак нельзя — в августе здесь состоится игра домашнего матча молодой, но уже очень перспективной футбольной команды «АКНОР», которой по результатам встреч за короткое время удалось войти в состав ФНЛ. Как рассказывают тренеры, ребята очень надеются на то, что родные стены помогут им победить соперников.

Но гостям пришлось не только болеть за хрупких танцовщиц, выступавших под моросившим дождем. Скоро вся трибуна журналистов подключилась к коллективному танцу, выделывая всевозможные коленца. Получилось весело, зажигательно и по-домашнему уютно.

В этот день нам пришлось играть в дарс и гольф, проверять свои способности в стрельбе из электронного оружия, состязаться на лыжне с соперниками в виртуальной гонке… Но одним из главных сюрпризов, конечно же, стала встреча с двукратным Олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым, который в родные края приехал в отпуск с далекого Сахалина. «Звезда» мирового бокса вел себя совсем не по-звездному. Из его рассказа мы узнали о том, что у него в семье воспитывается пятеро детей. Но ни один из сыновей не хочет посвящать себя боксу всецело, как это делал когда-то их отец. Боксом они занимаются ради спортивной формы, не более того. Олег Саитов работает в областном правительстве, является депутатом законодательного собрания Сахалинской областной думы, так что карьера сложилась весьма успешно. Конечно, его тянет в родные места. Совсем юным спортсменом пришел он в здешний спорткомплекс «Атлант» мастера спорта. А покинул он его в статусе чемпиона мира международного класса. Теперь здесь, в Жигулевске, школа бокса Олимпийского резерва носит его имя и он с удовольствием приходит пообщаться с коллегами по спорту, понаблюдать за тренировками молодой смены в том же СК «Атлант».

Судя по всему, Олег Элекпаевич и поныне не утратил спортивной выдержки. Он терпеливо фотографировался со всеми без исключения, раздавал автографы, спрашивая, кому именно они адресованы — лично журналистам, или их детям и внукам.

Не менее гостеприимны были и хозяева «Атланта». Тренеры не только продемонстрировали успехи своих подопечных в спаррингах на ринге, но и показали, как проходят тренировки разновозрастных групп. Многие не удержались от соблазна, чтобы примерить боксерскую экипировку и выйти на ринг. Я тоже облачилась в шлем и перчатки. Но только для того, чтобы несколько раз ударить по «груше».

А в финале нас ждал еще один сюрприз — подъем на одну из самых живописнейших гор, которая носит название «Отважная». Несмотря на пасмурную погоду, которая ограничивала видимость, воздержаться от восторгов было невозможно. Открывающийся пейзаж был настолько великолепен, что все старались запечатлеть себя на память с высоты птичьего полета. Это надо видеть. Сюда надо приезжать обязательно! Спасибо организаторам за предоставленную возможность увидеть это великолепие!!!

Автор текста и фото — Татьяна Пархачева,

член Союза журналистов России.