Исторический снимок

9 августа свой юбилей отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров! (@azarov.life)

Уважаемый Дмитрий Игоревич! Примите наши искренние поздравления! Мы гордимся теплыми отношениями, сложившимися между Вами и Союзом журналистов. Желаем успехов и новых побед, крепкого здоровья и личного счастья! С юбилеем!!!

Дружба Союза журналистов и Дмитрия Азарова длится много лет

Мы рады объявить, что с этой памятной фотографии, на которой запечатлены Дмитрий Азаров и Ирина Цветкова, начинается наша новая рубрика #архивсоосжр.

Каждое воскресенье мы будем делиться с вами архивными фотографиями нашего Союза журналистов на сайте Союза и в группах Инстаграмме sjrs63 и в Фейсбуке.

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