В Художественном музее откроется выставка Благотворительного фонда «Источник Веры»

13 августа в Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем», на которой будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.

Выставка «Души цвета покажем» является этапом реализации одноименного проекта — победителя конкурса «Фонда президентских грантов». Неслучайно мероприятие проводится в Художественном музее: именно здесь всегда поддерживаются творческие инициативы Благотворительного фонда, и здесь проводился самый первый вернисаж, давший старт проекту «Души цвета покажем».

Цель проекта: вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности для общения, новых знакомств и приобретения новых навыков; раскрыть внутренний мир ребенка, создать условия к самовыражению через искусство.

Благодаря грантовой поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ДЦП могут реализовать свои способности и таланты под чутким руководством профессиональных самарских художников, с помощью компьютеров и помощников. Большинство авторов, в силу тяжести своего состояния, не способны даже держать кисть в руке, но они находят силы и возможности выразить на холстах свои эмоции, мысли и чувства.

В церемонии открытия выставки примут участие директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, президент Благотворительного фонда «Источник Веры» Вера Виноградова, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, руководитель регионального отделения Союза православных женщин Анна Лашкина, руководитель Управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин, депутат Думы городского округа Самара Александр Чернышев и др.

После торжественного открытия выставки участников мероприятия ждёт яркая и насыщенная праздничная программа с участием клоуна и аниматоров, выступление музыкальных коллективов, Крио-шоу и Шоу мыльных пузырей.

Приглашаем всех на открытие выставки!

13 августа 2020г.,14:00

ул.Куйбышева, 92,

«Музейный дворик»