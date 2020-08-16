Поехали в Винновку!

18 августа состоится пресс-тур в село Винновка, организованный в рамках проекта «Поехали!». Вместе с журналистами и блогерами в пресс-туре примут участие члены Фотообъединения областного Союза журналистов. Материалы о поездки будут публиковаться на сайте , а также в соцсетях: в Инстаграмме sjrs63 и в Фейсбуке «Фотообъединение Союза журналистов – Самара».

В программе пресс-тура :

— посещение Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря;

— экскурсия по территории монастыря: колокольня, купель, музей обители, монастырская гостиница, набережная;

— прогулка на гору с поклонным крестом;

— панорамный вид на село Винновка.

Старт 18 августа в 9.00, г. Самара,

улица Фрунзе, д.140 (от офиса Туристского информационного центра).

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