Ушел из жизни Юрий Воскобойников…

С прискорбием сообщаем, что 17 августа 2020 г. в возрасте 78 лет ушёл из жизни член Союза журналистов России Воскобойников Юрий Семёнович.

Юрий Семёнович – известный самарский художник-карикатурист. Работал на Куйбышевском телевидении, в изданиях «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», «Социальная газета». Был редактором общественно-сатирического журнала «Горчишникъ». Сотрудничал с областными и московскими изданиями. Занимался художественным оформлением книг.

Правление Самарского областного отделения СЖР глубоко скорбит в связи с кончиной Юрия Семёновича и выражает соболезнование его родным и близким. Светлая память нашему коллеге…

Прощание – 19 августа с 10.30 до 11.00, по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, 2-а. Похороны – на Рубежном кладбище, в 11.45. Поминальный обед в кафе «Магдалина» (ул. Киевская, д.15) в 13.30.