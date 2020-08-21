В Шигоны поехали!

25 августа состоится одиннадцатый пресс-тур в Шигонский район в рамках проекта «Поехали!» Вместе с журналистами и блогерами в пресс-туре примут участие члены Фотообъединения областного Союза журналистов.

В программе :

- посещение храма Архистратига Михаила, Свято-Троицкий источник;

- Муранский бор;

— гора Светелка, Шаманская поляна;

— Музей истории Усольского края.

Старт 25 августа в 07.45, г. Самара,

улица Фрунзе, д.140 (от офиса Туристского информационного центра).

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