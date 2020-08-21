Авторская фотовыставка Владимира Рубинчика «Места заповедные»

В Доме журналиста 24 августа в 13:00 откроется выставка самарского фотографа Владимира Рубинчика «Места заповедные». Автор представит работы, созданные во время путешествий по заповедникам и национальным паркам России за последние пять лет.

Владимир Рубинчик – член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, Союза Фотографов дикой природы. Фотографией занимается более 50 лет, около десяти снимает дикую природу. Участник выставок «Самарский взгляд», «100 лет сохраняя будущее» и др.

Работы, представленные в Доме журналиста, станут творческим отчетом о путешествиях по живописным местам России. В объективе Владимира Рубинчика флора и фауна пяти знаковых памятников природы: национального парка «Сайлюгемский» (республика Алтай), Астраханского биосферного заповедника, Природного парка «Олений» (Липецкая область), заповедника «Черные земли» (Калмыкия), а также национального парка «Самарская Лука». Снимки пользуются большой популярностью, украшают календари и буклеты, краеведческую литературу.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Аккредитация по тел.:

8(846) 332-68-39 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;

8(846) 332-57-94 – Мария Гуркина, пресс-секретарь.

E-mail: spress@samtelecom.ru

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