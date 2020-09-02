Олег Иванец придет в Домжур, чтоб разъяснить подробности дела

3 сентября в Доме журналиста состоится пресс-конференция на тему «Дело самарских блогеров 2016 года». В пресс-конференции примут участие самарский блогер Олег Иванец и его адвокат Андрей Соколов. Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Дата мероприятия – 3 сентября 2020 г., четверг. Начало – в 12:00. Место проведения – Дом журналиста (г.Самара, Самарская, 179).

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru или по телефонам (846) 332-57-94, 332-68-39.

Организатор мероприятия — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Напомним, что 30 июля Стерлитамакский городской суд республики Башкортостан удовлетворил ходатайство Олега Иванца об УДО и 11 августа Олег Иванец вышел на свободу. С ходатайством в поддержку условно-досрочного освобождения блогера Олега Иванца в суд обращался и Самарский областной Союз журналистов.

Олег Иванец был осужден по «делу блогеров» в 2016 году. Он получил самый большой срок — 7 лет колонии строгого режима. Дмитрия Бегуна суд тогда приговорил к 6 годам лишения свободы и тоже в колонии строгого режима. Он в декабре 2019 года вышел на свободу по УДО. Наталья Умярова получила 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она так же освободилась по УДО в декабре 2018 года. Все трое требовали с предпринимателя Сергея Шатило, как указано в материалах суда, 3 млн руб. за то, что не будут публиковать в своих «Живых журналах» компрометирующие материалы. Подсудимых арестовали в конце октября 2016 г. с поличным.